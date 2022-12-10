https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئيس-التركي-سنواصل-رفع-صوتنا-ضد-الظلم-والاضطهاد-في-العالم-1071058342.html

الرئيس التركي: سنواصل رفع صوتنا ضد الظلم والاضطهاد في العالم

الرئيس التركي: سنواصل رفع صوتنا ضد الظلم والاضطهاد في العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستواصل إعلاء صوتها في مواجهة الظلم والاضطهاد وازدواجية المعايير في أي بقعة بالعالم. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T16:17+0000

2022-12-10T16:17+0000

2022-12-10T16:17+0000

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رجب طيب أردوغان

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جاءت تصريحات أردوغان في رسالة له، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن بلاده عبرت عن مواقف إنسانية تجاه الصراعات في منطقتها، من الصومال لسوريا، ومن أفغانستان لأوكرانيا.وأشار إلى أن أنقرة استضافت ملايين الأشخاص المظلومين الفارين من مناطق الصراعات.وشدد على أن أنقرة كانت سباقة في بذل الجهود المخلصة بهدف إرساء السلام والاستقرار.وقال أردوغان إن تركيا ستستمر في كفاحها بكل عزم ضد أعداء الإنسانية، الذين يحاولون تحقيق مكاسب شخصية عبر دماء الأبرياء، لحين القضاء بشكل نهائي على التهديد الذي يشكله هؤلاء على البلاد والشعب.

https://sputnikarabic.ae/20221209/أردوغان-يجري-محادثات-مع-بوتين-وزيلينسكي-الأحد-المقبل-1071021311.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان