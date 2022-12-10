https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئيس-الصربي-كوسوفو-تعتزم-تقديم-طلب-انضمام-للاتحاد-الأوروبي-في-15-ديسمبر-1071064736.html
الرئيس الصربي: كوسوفو تعتزم تقديم طلب انضمام للاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر
الرئيس الصربي: كوسوفو تعتزم تقديم طلب انضمام للاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، أن كوسوفو تخطط لتقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T19:22+0000
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بلغراد - سبوتنيك. وقال فوتشيتش في خطاب للمواطنين اليوم: "بريشتينا ستتقدم رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر وسط ضجة كبيرة في بروكسل".وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن سلطات بريشتينا أرسلت قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية إلى شمال كوسوفو، التي يسكنها الصرب.واتهم الرئيس الصربي بريشتينا بأنها كانت تخطط لأعمال العنف منذ شهور.وتمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد، الشهر الماضي، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.
https://sputnikarabic.ae/20221209/صربيا-تنظر-في-عودة-1000-جندي-إلى-كوسوفو-بموجب-قرار-مجلس-الأمن--1071004477.html
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صربيا, كوسوفو, أخبار العالم الآن
صربيا, كوسوفو, أخبار العالم الآن
الرئيس الصربي: كوسوفو تعتزم تقديم طلب انضمام للاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر
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أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، أن كوسوفو تخطط لتقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
بلغراد - سبوتنيك. وقال فوتشيتش في خطاب للمواطنين اليوم: "بريشتينا ستتقدم رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر وسط ضجة كبيرة في بروكسل".
وأضاف: "هذا بالنسبة لنا حدث مزعج وخرق مباشر لاتفاقات واشنطن ومؤشر على أنهم لا يريدون الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الإدارة الجمهورية (الإدارة الأمريكية السابقة) ويمكنهم خرق ما يشاؤون. أعتقد أن هذا قرار سيئ".
وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن سلطات بريشتينا أرسلت قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية
إلى شمال كوسوفو، التي يسكنها الصرب.
واتهم الرئيس الصربي بريشتينا بأنها كانت تخطط لأعمال العنف منذ شهور.
وتمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.
بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.
تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد، الشهر الماضي، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.