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https://sputnikarabic.ae/20221210/الشرطة-الألمانية-تتعامل-مع-احتجاز-رهائن-داخل-مركز-تجاري-شرقي-البلاد-ومقتل-شخص-في-موقع-الحادث-1071046258.html
الشرطة الألمانية تتعامل مع احتجاز رهائن داخل مركز تجاري شرقي البلاد ومقتل شخص في موقع الحادث
الشرطة الألمانية تتعامل مع احتجاز رهائن داخل مركز تجاري شرقي البلاد ومقتل شخص في موقع الحادث
أعلنت الشرطة الألمانية، أنها تتعامل مع حادث احتجاز عدد من الرهائن في مركز تجاري، في مدينة دريسدن شرقي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بمقتل شخص في موقع... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T11:35+0000
2022-12-10T11:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، اليوم السبت: "يقوم قسم شرطة دريسدن حاليًا بتنفيذ عملية في وسط مدينة دريسدن، والسبب هو الاشتباه في احتجاز رهائن. وفي هذا السياق، يتم إخلاء المناطق المجاورة للمركز التجاري الذي وقع فيه الحادث".وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "المهاجم قتل شخصًا واحدًا على الأقل، ولكن الشرطة لم تؤكد حتى اللحظة إذا ما سقط قتلى".
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

الشرطة الألمانية تتعامل مع احتجاز رهائن داخل مركز تجاري شرقي البلاد ومقتل شخص في موقع الحادث

11:35 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE
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أعلنت الشرطة الألمانية، أنها تتعامل مع حادث احتجاز عدد من الرهائن في مركز تجاري، في مدينة دريسدن شرقي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بمقتل شخص في موقع احتجاز الرهائن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، اليوم السبت: "يقوم قسم شرطة دريسدن حاليًا بتنفيذ عملية في وسط مدينة دريسدن، والسبب هو الاشتباه في احتجاز رهائن. وفي هذا السياق، يتم إخلاء المناطق المجاورة للمركز التجاري الذي وقع فيه الحادث".
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "المهاجم قتل شخصًا واحدًا على الأقل، ولكن الشرطة لم تؤكد حتى اللحظة إذا ما سقط قتلى".
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