https://sputnikarabic.ae/20221210/العراق-مقتل-6-من-تنظيم-داعش-في-صلاح-الدين-1071050986.html

العراق... مقتل 6 من تنظيم "داعش" في صلاح الدين

العراق... مقتل 6 من تنظيم "داعش" في صلاح الدين

قتل 6 عناصر تابعين لتنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا وعدة دول)، اليوم السبت، وفق ما أعلنت عنه خلية الإعلام الأمني العراقي. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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العراق

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وأشارت الخلية في بيان لها إلى أنه كان من بين الستة عناصر انتحاريان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضافت أن مقتل الإرهابيين تم بواسطة "العمل المشترك للأبطال في الفوج الثاني اللواء 91 الجيش العراقي، ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وبالتعاون مع الأهالي والحشد العشائري".كما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن عملية تصفية الستة إرهابيين أسفرت عن "مقتل شهيد واحد من الرعاة في منطقة تلول الباج ضمن محافظة صلاح الدين".وأضافت في بيانها أن هذه العملية تعتبر "من العمليات النوعية والاستباقية المتميزة، التي تؤكد عمق وترابط أبناء العراق في مطادرة وملاحقة عناصر "داعش" الإرهابية".وكانت القوات الأمنية العراقية أعلنت الأسبوع الماصي عن إلقائها القبض على 11 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم "داعش" داخل 4 محافظات، هي بابل وكركوك ونينوى وديالي.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20221208/سفير-روسيا-لسبوتنيك-داعش-لم-يعد-قوة-في-العراق-لكن-إذا-عاد-فسيكون-أسوأ-مما-يمكن-توقعه-1070999706.html

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