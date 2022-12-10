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https://sputnikarabic.ae/20221210/العراق-يعلن-قصف-عناصر-لداعش-داخل-كهف-بكركوك-1071069853.html
العراق يعلن قصف عناصر لداعش داخل كهف بكركوك
العراق يعلن قصف عناصر لداعش داخل كهف بكركوك
أعلنت السلطات العراقية استهداف كهف بداخله عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية في محافظة كركوك. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T21:54+0000
2022-12-10T21:54+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إنه: "تتوالى الضربات الموجعة من قبل قطعاتنا الأمنية على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم".وأوضح البيان أن صقور الجو الأبطال نفذوا بواسطة طائرات من طراز إف 16 ضربة جوية ناجحة.وأشار إلى أن الضربة استهدفت كهف بداخله عناصر من داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) في منطقة التون كوبري ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك.وذكر أن الضربة اعتمدت على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221210/رئيس-الوزراء-في-ذكرى-الانتصار-على-داعش-الفساد-بات-العدو-الأول-للعراق-1071053809.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

العراق يعلن قصف عناصر لداعش داخل كهف بكركوك

21:54 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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أعلنت السلطات العراقية استهداف كهف بداخله عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية في محافظة كركوك.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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15:00 GMT
وقال البيان إنه: "تتوالى الضربات الموجعة من قبل قطعاتنا الأمنية على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم".
وأوضح البيان أن صقور الجو الأبطال نفذوا بواسطة طائرات من طراز إف 16 ضربة جوية ناجحة.
وأشار إلى أن الضربة استهدفت كهف بداخله عناصر من داعش (محظور في روسيا ودول أخرى) في منطقة التون كوبري ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك.
وذكر أن الضربة اعتمدت على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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