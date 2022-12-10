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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1071039312.html
القوات الأوكرانية تستهدف لوغانسك بصواريخ هيمارس
القوات الأوكرانية تستهدف لوغانسك بصواريخ هيمارس
استهدفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في جمهورية لوغانسك بواسطة صواريخ "هيمارس" الأمريكية. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T02:55+0000
2022-12-10T02:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وبحسب مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في لوغانسك في الساعة (23:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بثلاثة صواريخ هيمارس.في وقت سابق أمس، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار".وبحسب المتحدث، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن "إمكانيات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات"، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، كما أن حزمة المساعدات ستشمل 8000 قذيفة مدفعية وصواريخ هيمارس.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعًا لروسيا.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221209/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بالمدفعية-155-ملم-1071038397.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الأوكرانية تستهدف لوغانسك بصواريخ هيمارس

02:55 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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استهدفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في جمهورية لوغانسك بواسطة صواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وبحسب مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في لوغانسك في الساعة (23:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بثلاثة صواريخ هيمارس.
في وقت سابق أمس، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار".
وبحسب المتحدث، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن "إمكانيات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات"، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، كما أن حزمة المساعدات ستشمل 8000 قذيفة مدفعية وصواريخ هيمارس.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بالمدفعية 155 ملم
أمس, 23:09 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعًا لروسيا.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصهأمس, 13:01 GMT
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