https://sputnikarabic.ae/20221210/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ستاخانوف-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1071070341.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، يوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T23:13+0000
2022-12-10T23:13+0000
2022-12-10T23:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543653_0:0:1963:1105_1920x0_80_0_0_84b24297bc238cf09bef047f8fdee63d.jpg
لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيانه، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.30 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 4 صواريخ).في وقت سابق أمس، استهدفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف بجمهورية لوغانسك بواسطة صواريخ "هيمارس".وبحسب مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في لوغانسك في الساعة (23:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بثلاثة صواريخ هيمارس.أمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار".وبحسب المتحدث، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن "إمكانيات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات"، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، كما أن حزمة المساعدات ستشمل 8000 قذيفة مدفعية وصواريخ هيمارس.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعًا لروسيا.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1071039312.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543653_267:0:1963:1272_1920x0_80_0_0_e36c2a443df92baf8741d0aaa1086e89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
23:13 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 23:14 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، يوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ من منظومة "هيمارس" الأمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيانه، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
، في الساعة 20.30 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 4 صواريخ).
في وقت سابق أمس، استهدفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف بجمهورية لوغانسك بواسطة صواريخ "هيمارس".
وبحسب مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في لوغانسك في الساعة (23:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بثلاثة صواريخ هيمارس.
أمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار".
وبحسب المتحدث، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن "إمكانيات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات"، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، كما أن حزمة المساعدات ستشمل 8000 قذيفة مدفعية وصواريخ هيمارس.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعًا لروسيا.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.