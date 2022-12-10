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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ستاخانوف-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1071070341.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، يوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T23:13+0000
2022-12-10T23:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيانه، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.30 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 4 صواريخ).في وقت سابق أمس، استهدفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف بجمهورية لوغانسك بواسطة صواريخ "هيمارس".وبحسب مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في لوغانسك في الساعة (23:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بثلاثة صواريخ هيمارس.أمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار".وبحسب المتحدث، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن "إمكانيات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات"، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، كما أن حزمة المساعدات ستشمل 8000 قذيفة مدفعية وصواريخ هيمارس.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعًا لروسيا.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1071039312.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

23:13 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 23:14 GMT 10.12.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، يوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ من منظومة "هيمارس" الأمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيانه، أنّه "تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.30 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 4 صواريخ).
في وقت سابق أمس، استهدفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف بجمهورية لوغانسك بواسطة صواريخ "هيمارس".
وبحسب مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في لوغانسك في الساعة (23:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بثلاثة صواريخ هيمارس.
أمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، تقديم بلاده لحزمة "مساعدات دفاعية" لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار".
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف لوغانسك بصواريخ هيمارس
02:55 GMT
وبحسب المتحدث، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن "إمكانيات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات"، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، كما أن حزمة المساعدات ستشمل 8000 قذيفة مدفعية وصواريخ هيمارس.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعًا لروسيا.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
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