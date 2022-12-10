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https://sputnikarabic.ae/20221210/الولايات-المتحدة-قلقة-بشأن-الشراكة-العسكرية-بين-إيران-وروسيا-وتصفها-بـالضارة-1071043751.html
الولايات المتحدة قلقة بشأن الشراكة العسكرية بين إيران وروسيا وتصفها بـ"الضارة"
الولايات المتحدة قلقة بشأن الشراكة العسكرية بين إيران وروسيا وتصفها بـ"الضارة"
أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها وقلقها إزاء "الشراكة الدفاعية واسعة النطاق" بين روسيا وإيران، ووصفتها بأنها "ضارة" بأوكرانيا وجيران إيران والعالم. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T09:52+0000
2022-12-10T09:52+0000
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ونقل موقع شبكة "VOA" عن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن "روسيا تسعى للتعاون مع إيران في مجالات مثل تطوير الأسلحة والتدريب، وأن موسكو تقدم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، حيث تحولت علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة".وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مقرها روسيا تنشط في مجال "اقتناء واستخدام طائرات إيرانية دون طيار"، تستهدف العقوبات القوات الجوية الروسية، ومركز رقم 924 للطيران دون طيار، وقيادة طيران النقل العسكري.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الإرسال غير المحدود للأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا، زاد من تعقيد الوضع.جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية، يوم الخميس الماضي، بين عبد اللهيان ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو؛ أكد فيها أن بلاده تعارض استمرار الحروب بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أكدت أن إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا هو اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة قلقة بشأن الشراكة العسكرية بين إيران وروسيا وتصفها بـ"الضارة"

09:52 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها وقلقها إزاء "الشراكة الدفاعية واسعة النطاق" بين روسيا وإيران، ووصفتها بأنها "ضارة" بأوكرانيا وجيران إيران والعالم.
ونقل موقع شبكة "VOA" عن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن "روسيا تسعى للتعاون مع إيران في مجالات مثل تطوير الأسلحة والتدريب، وأن موسكو تقدم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، حيث تحولت علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة".

وأضاف كيربي: "لقد طالعنا أيضا تقارير تفيد بأن موسكو وطهران تدرسان إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات دون طيار القاتلة في روسيا، ومن جانبا نحث إيران على التراجع عن هذا المسار وعدم اتخاذ هذه الخطوات".

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مقرها روسيا تنشط في مجال "اقتناء واستخدام طائرات إيرانية دون طيار"، تستهدف العقوبات القوات الجوية الروسية، ومركز رقم 924 للطيران دون طيار، وقيادة طيران النقل العسكري.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الإرسال غير المحدود للأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا، زاد من تعقيد الوضع.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية، يوم الخميس الماضي، بين عبد اللهيان ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو؛ أكد فيها أن بلاده تعارض استمرار الحروب بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أكدت أن إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا هو اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏
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