بمشاركة آلاف الجنود... إسرائيل تبدأ تدريبا عسكريا مفاجئا
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
© AFP 2022 / Jalaa Marey
بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على نحو مفاجئ، تدريبا عسكريا، شمالي البلاد، بمشاركة آلاف الجنود.
وصرح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "بدأ تمرين "شتاء ساخن 2" مساء اليوم بشكل مفاجئ وسيستمر حتى الثلاثاء".
وأضاف: "الغرض من التمرين هو تعزيز جاهزية الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي والمنظومة اللوجستية الداعمة، للأحداث المتفجرة والسيناريوهات المختلفة في الساحة الشمالية".
وتابع أن التدريب يقوده قسم التكنولوجيا واللوجستيات، وسيتم خلاله تدريب الوحدات العسكرية من مستوى الكتيبة مرورًا بالألوية والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة الأركان.
התרגיל הרב-זרועי מובל על ידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בראשות ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף מישל ינקו. בתרגיל יתורגלו יחידות צה"ל מרמת הגדוד, בחטיבות, באוגדות, בפיקודים, באגפים וכלה ברמת המטה הכללי>>— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 10, 2022
ومضى موضحا "سيشارك في التدريبات حوالي 8000 جندي في الخدمة النظامية وحوالي 5000 جندي احتياط، تم تجنيدهم بأوامر استثنائية، من مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي".
وخلال التمرين، ستتدرب القوات على التعامل مع تفعيلها بشكل مفاجئ، في مواجهة سيناريوهات عملياتية في الساحة الشمالية، مع التأكيد على جاهزية النظام اللوجستي والتعاون بين وحدات القوات البرية، بحسب المصدر ذاته.
وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول"ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن حيث تم التخطيط للتمرين مسبقًا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".
בנוסף תתורגל השילוביות בין יחידות צה"ל.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 10, 2022
לאורך התרגיל תורגש במרחב הצפון תנועה ערה של כוחות הביטחון.
התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2022
وخلال الفترة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، هدوءا حذرا وسط تحذيرات تل أبيب من استمرار "حزب الله" في تعزيز قدراته.
كما تشن إسرائيل على فترات، غارات جوية داخل الأراضي السورية، بدعوى الحيلولة دون استمرار ما تسميه "التموضع الإيراني" في سوريا، وما تقول إنها عمليات تهريب أسلحة إلى "حزب الله".