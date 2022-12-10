https://sputnikarabic.ae/20221210/بمشاركة-آلاف-الجنود-إسرائيل-تبدأ-تدريبا-عسكريا-مفاجئا--1071063090.html

بمشاركة آلاف الجنود... إسرائيل تبدأ تدريبا عسكريا مفاجئا

بمشاركة آلاف الجنود... إسرائيل تبدأ تدريبا عسكريا مفاجئا

بدأ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على نحو مفاجئ، تدريبا عسكريا، شمالي البلاد، بمشاركة آلاف الجنود. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T18:20+0000

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وصرح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "بدأ تمرين "شتاء ساخن 2" مساء اليوم بشكل مفاجئ وسيستمر حتى الثلاثاء".وأضاف: "الغرض من التمرين هو تعزيز جاهزية الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي والمنظومة اللوجستية الداعمة، للأحداث المتفجرة والسيناريوهات المختلفة في الساحة الشمالية".وتابع أن التدريب يقوده قسم التكنولوجيا واللوجستيات، وسيتم خلاله تدريب الوحدات العسكرية من مستوى الكتيبة مرورًا بالألوية والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة الأركان.ومضى موضحا "سيشارك في التدريبات حوالي 8000 جندي في الخدمة النظامية وحوالي 5000 جندي احتياط، تم تجنيدهم بأوامر استثنائية، من مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي".وخلال التمرين، ستتدرب القوات على التعامل مع تفعيلها بشكل مفاجئ، في مواجهة سيناريوهات عملياتية في الساحة الشمالية، مع التأكيد على جاهزية النظام اللوجستي والتعاون بين وحدات القوات البرية، بحسب المصدر ذاته.وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول"ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن حيث تم التخطيط للتمرين مسبقًا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".وخلال الفترة الأخيرة شهدت المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، هدوءا حذرا وسط تحذيرات تل أبيب من استمرار "حزب الله" في تعزيز قدراته.كما تشن إسرائيل على فترات، غارات جوية داخل الأراضي السورية، بدعوى الحيلولة دون استمرار ما تسميه "التموضع الإيراني" في سوريا، وما تقول إنها عمليات تهريب أسلحة إلى "حزب الله".

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