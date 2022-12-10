https://sputnikarabic.ae/20221210/بن-فرحان-محمد-بن-سلمان-تدخل-شخصيا-في-صفقة-تبادل-السجناء-بين-روسيا-وأمريكا-1071041415.html

بن فرحان: محمد بن سلمان تدخل شخصيا في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا

بن فرحان: محمد بن سلمان تدخل شخصيا في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه كان مطلعا على جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الوساطة في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T07:05+0000

2022-12-10T07:05+0000

2022-12-10T07:05+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

ولي العهد محمد بن سلمان

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065134690_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_72ed599f311e45f95cbd5166946ac86e.jpg

وأضاف بن فرحان في تصريحات عقب القمة الخليجية - الصينية في الرياض، يوم الجمعة، أن جهود الأمير محمد بن سلمان واضحة في الوساطة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا.وأوضح: "بالنسبة للوساطة، أنا مطلع على جهود ولي العهد في الوساطة وقد نجح في مرحلة سابقة في العملية المعروفة بالإفراج عن 10 أسرى".وأتم قائلا: "أما ما يقوله الآخرون فلا أستطيع أن أعلق عليه".وكان البيت الأبيض قد شكك في البيان المشترك الذي أصدرته الإمارات والسعودية، حول جهود الوساطة التي بذلتها في تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن "البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة".وأعلن بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والإماراتية "نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا".وبدوره، أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدور الإمارات والسعودية في عملية مبادلة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت ولاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينر.وقال بيسكوف في تصريح على "القناة الأولى": "يمكننا أن نقدر تقديرا عاليا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".

https://sputnikarabic.ae/20221209/فيكتور-بوت-إحدى-قصص-الخيال-العلمي-الأمريكية-1071019805.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن