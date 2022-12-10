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https://sputnikarabic.ae/20221210/بن-فرحان-محمد-بن-سلمان-تدخل-شخصيا-في-صفقة-تبادل-السجناء-بين-روسيا-وأمريكا-1071041415.html
بن فرحان: محمد بن سلمان تدخل شخصيا في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا
بن فرحان: محمد بن سلمان تدخل شخصيا في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه كان مطلعا على جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الوساطة في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T07:05+0000
2022-12-10T07:05+0000
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وأضاف بن فرحان في تصريحات عقب القمة الخليجية - الصينية في الرياض، يوم الجمعة، أن جهود الأمير محمد بن سلمان واضحة في الوساطة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا.وأوضح: "بالنسبة للوساطة، أنا مطلع على جهود ولي العهد في الوساطة وقد نجح في مرحلة سابقة في العملية المعروفة بالإفراج عن 10 أسرى".وأتم قائلا: "أما ما يقوله الآخرون فلا أستطيع أن أعلق عليه".وكان البيت الأبيض قد شكك في البيان المشترك الذي أصدرته الإمارات والسعودية، حول جهود الوساطة التي بذلتها في تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن "البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة".وأعلن بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والإماراتية "نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا".وبدوره، أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدور الإمارات والسعودية في عملية مبادلة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت ولاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينر.وقال بيسكوف في تصريح على "القناة الأولى": "يمكننا أن نقدر تقديرا عاليا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".
https://sputnikarabic.ae/20221209/فيكتور-بوت-إحدى-قصص-الخيال-العلمي-الأمريكية-1071019805.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

بن فرحان: محمد بن سلمان تدخل شخصيا في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا

07:05 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه كان مطلعا على جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الوساطة في صفقة تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا.
وأضاف بن فرحان في تصريحات عقب القمة الخليجية - الصينية في الرياض، يوم الجمعة، أن جهود الأمير محمد بن سلمان واضحة في الوساطة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا.
وأوضح: "بالنسبة للوساطة، أنا مطلع على جهود ولي العهد في الوساطة وقد نجح في مرحلة سابقة في العملية المعروفة بالإفراج عن 10 أسرى".

وأكد أنه كان "مطلعًا على جهود ولي العهد الشخصية، فيما يتعلق بالإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية، وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج".

وأتم قائلا: "أما ما يقوله الآخرون فلا أستطيع أن أعلق عليه".
وكان البيت الأبيض قد شكك في البيان المشترك الذي أصدرته الإمارات والسعودية، حول جهود الوساطة التي بذلتها في تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن.
صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر مقابل المواطن الروسي فيكتور بوت، في مطار أبو ظبي، الإماارات العربية المتحدة 8 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
فيكتور بوت... إحدى قصص "الخيال العلمي" الأمريكية
أمس, 15:25 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن "البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة".
وأعلن بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والإماراتية "نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا".
وبدوره، أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدور الإمارات والسعودية في عملية مبادلة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت ولاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينر.
وقال بيسكوف في تصريح على "القناة الأولى": "يمكننا أن نقدر تقديرا عاليا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".
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