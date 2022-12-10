https://sputnikarabic.ae/20221210/بوتين-يحذر-من-استخدام-السلاح-النووي-ضد-روسيا-إيران-تشترط-رفع-العقوبات-للالتزام-بالاتفاق-النووي-1071053267.html

بوتين يحذر من استخدام السلاح النووي ضد روسيا... إيران تشترط رفع العقوبات للالتزام بالاتفاق النووي

بوتين يحذر من استخدام السلاح النووي ضد روسيا... إيران تشترط رفع العقوبات للالتزام بالاتفاق النووي

الرئيس بوتين يحذر من استخدام السلاح النووي ضد روسيا ويؤكد أنه لا تأثير لسقف الأسعار على النفط؛ الخارجية الروسية تعلن عن صعوبة التواصل المباشر مع الإدارة... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T14:55+0000

2022-12-10T14:55+0000

2022-12-10T14:55+0000

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عالم سبوتنيك

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بوتين يحذر من استخدام السلاح النووي ضد روسيا.. إيران تشترط رفع العقوبات للالتزام بالاتفاق النووي بوتين يحذر من استخدام السلاح النووي ضد روسيا.. إيران تشترط رفع العقوبات للالتزام بالاتفاق النووي

القمة العربية الصينية تشدد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية الشراكة مع بكين، وإيران تشترط رفع العقوبات للالتزام بالاتفاق النووي وأوروبا تقول إن العلاقات مع طهران تواجه صعوبات متزايدة، وأردوغان يبحث مع مسؤولي غازبروم إمدادات الغاز وإنشاء مركز في تركيا.الرئيس بوتين يحذر من استخدام السلاح النووي ضد روسيا.. ويؤكد أنه لا تأثير من سقف الأسعار على النفطأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن القدرة على حماية البلاد بالسلاح النووي عامل رادع ضد أي هجوم محتمل.وصرح بوتين في مؤتمر صحفي حول نتائج القمة الأوراسية في قرغيزستان، بأن تلقي نظام الإنذار المبكر يعني استحالة ردع مئات الصواريخ الروسية التي ستكون في الجو.وعن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ذكر الرئيس بوتين أنها مستمرة، ولا توجد أي مشاكل تواجهها.واعتبر أن قرار فرض سقف لسعر النفط الروسي ضار بأسواق الطاقة العالمية، ويؤدي إلى انخفاض الاستثمار العالمي إلى الصفر، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع كارثي بالأسعار.وقال إن التلويح بهذا الأمر يجعل روسيا جاهزة لحماية أمنها وحدودها، وبالتالي الجزء النووي لن يصب في مصلحة أحد.الخارجية الروسية تعلن عن صعوبة التواصل المباشر مع الإدارة الأمريكية التي لا تفكر في الحوارقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه لا توجد أفكار من الولايات المتحدة لمواصلة الحوار البنّاء مع موسكو، ما يعني صعوبة الحديث عن اتصالات مباشرة مع واشنطن.وذكر أن روسيا تشدد على ضرورة التواصل لحل الملفات، لكن الإدارة الأمريكية لا ترغب في الحوار، موضحا أنه يجب تهيئة الظروف لاستمرار الحوار البناء.جاء ذلك خلال مؤتمر فالداي الدولي للحوار، الذي أوضح فيه أن الجانب الأمريكي لا يقدم أفكاراً مهمة حول كيفية أو ماهية التواصل مع روسيا.وأوضح أن أزمة الطاقة تشتد كلما اشتد الشتاء في أوروبا وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول عديدة، لذلك الحوار مطلوب بين واشنطن وموسكو اليوم قبل الغد، لأن مبدأ الحوار قد يوصل لحل المشكلات والأزمات العالمية.القمة العربية الصينية تشدد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية الشراكة مع بكينشدد البيان الختامي للقمة العربية الصينية على أهمية ومركزية القضية الفلسطيني مطالبة بإيجاد حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين.وأكد البيان الختامي للقمة على بطلان ممارسات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع في القدس، وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.كما ركّز البيان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، والحرص على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.وأوضح أن الأطراف تؤكد على ضرورة العمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني.وذكر أن هناك التقاء كبيرا بين الدول العربية والصين، فبكين تقف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني، والصين وقفت بقوة أيضا إلى جانب الشرعية في اليمن، ووقفت كذلك إلى جانب كثير من الدول العربية التي تعاني مشكلات تنموية.إيران تشترط رفع العقوبات للالتزام بالاتفاق النووي.. وأوروبا تقول إن العلاقات مع طهران تواجه صعوبات متزايدةاشترطت إيران رفع العقوبات المفروضة عليها للعودة للالتزام بالاتفاق النووي.وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاه لن تلتزم بالاتفاق حال استمرت العقوبات المفروضة عليها من الجانب الغربي.في المقابل، وصف دبلوماسي أوروبي، العلاقة مع إيران بأنها معقدة وتواجه صعوبات متزايدة.فيما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن واشنطن تعتزم التركيز على دعم الاحتجاجات عوضًا عن إحياء الاتفاق النووي.وبين أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق، بينما خرج ستة عشر بيانا وتقريرا من الوكالة الدولية للطاقة النووية تؤكد على التزام إيران بالفعل ببنود الاتفاقية الموقعة.أردوغان يبحث مع مسؤولي غازبروم إمدادات الغاز وإنشاء مركز في تركيااستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المدير التنفيذي لشركة غازبروم الروسية للغاز، أليكسي ميللر، بمدينة إسطنبول.ناقش ميللر مع أردوغان توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في البلاد.وكتبت "غازبروم" عبر حسابها على "تليغرام"، أنه تم بحث القضايا المتعلقة بتوريد الغاز الروسي، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في تركيا.وأضاف أن أوروبا تدرك أن النفط والغاز الذي تستورده من تركيا هو روسي بالطبع، وبالتالي فهي مجرد مكابرة وعناد أوروبي، ما يكبد الأوروبيين تكاليف هائلة وإضافية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والمسال، ومختلف المنتجات النفطية التي وصلت أسعارها تقريبا إلى أربعة أضعاف.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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