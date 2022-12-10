بولسونارو يتحدث لأول مرة بعد 40 يوما من هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
© AFP 2022 / SERGIO LIMAالرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، يتحدث لأنصاره بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، يتحدث لأنصاره بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / SERGIO LIMA
تحدث الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لأول مرة، وكسر حاجز الصمت لديه، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية.
وقال لأنصاره، أمس الجمعة: "لقد كنت صامتا لمدة 40 يوما تقريبا، إنه أمر مؤلم، إنه يؤلم روحي، لقد كنت دائما شخصا سعيدا بينكم، حتى أنني أخاطر بحياتي بين الناس".
ولم يتحدث بولسونارو علنا منذ خسارته بفارق ضئيل، أمام منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في انتخابات الإعادة، التي جرت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يظهر سوى مرة واحدة علنيا.
Bolsonaro: “Quem decide meu futuro são vocês. Fiquei quase 40 dias calado. Dói, dói na alma.” pic.twitter.com/CHFkHWTLEb— Jornal da Política (@Jornaldapolitic) December 9, 2022
Momento emocionante do primeiro encontro do presidente com os manifestantes depois da eleição. Lindo momento pic.twitter.com/jh1MzYW1gi— Paulo Generoso (@Paulogeneroso) December 9, 2022
وبعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، قام الآلاف من أنصار بولسونارو بإغلاق الطرق، وتظاهروا أمام الثكنات العسكرية، لمطالبة الجيش بمنع لولا من الوصول إلى السلطة.
وفي الشهر الماضي، رفضت أعلى سلطة انتخابية في البرازيل، تحديا من جانب حزب بولسونارو ضد هزيمته في الانتخابات، وفرضت عليه غرامة مالية تزيد عن 4 ملايين دولار، لرفعه القضية "بسوء نية".
3 نوفمبر, 05:38 GMT
وسيبقى جاير بولسونارو في منصبه حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2023.
وكشف الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دي سيلفا، النقاب أمس الجمعة، عن وزراء في المناصب الرئيسية للشؤون الخارجية، والعدل، والدفاع، ورئيس الأركان.