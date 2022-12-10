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https://sputnikarabic.ae/20221210/بولسونارو-يتحدث-لأول-مرة-بعد-40-يوما-من-هزيمته-في-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-1071046681.html
بولسونارو يتحدث لأول مرة بعد 40 يوما من هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
بولسونارو يتحدث لأول مرة بعد 40 يوما من هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
تحدث الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لأول مرة، وكسر حاجز الصمت لديه، بعد هزيمته في ‏الانتخابات الرئاسية.‏ 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T11:42+0000
2022-12-10T11:42+0000
العالم
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وقال لأنصاره، أمس الجمعة: "لقد كنت صامتا لمدة 40 يوما تقريبا، إنه أمر مؤلم، إنه يؤلم روحي، لقد كنت دائما شخصا سعيدا بينكم، حتى أنني أخاطر بحياتي بين الناس".ولم يتحدث بولسونارو علنا منذ خسارته بفارق ضئيل، أمام منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في انتخابات الإعادة، التي جرت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يظهر سوى مرة واحدة علنيا.وبعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، قام الآلاف من أنصار بولسونارو بإغلاق الطرق، وتظاهروا أمام الثكنات العسكرية، لمطالبة الجيش بمنع لولا من الوصول إلى السلطة.وفي الشهر الماضي، رفضت أعلى سلطة انتخابية في البرازيل، تحديا من جانب حزب بولسونارو ضد هزيمته في الانتخابات، وفرضت عليه غرامة مالية تزيد عن 4 ملايين دولار، لرفعه القضية "بسوء نية".وسيبقى جاير بولسونارو في منصبه حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2023.وكشف الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دي سيلفا، النقاب أمس الجمعة، عن وزراء في المناصب الرئيسية للشؤون الخارجية، والعدل، والدفاع، ورئيس الأركان.
https://sputnikarabic.ae/20221103/بولسونارو-يدعو-أنصاره-لفتح-الطرق-في-البرازيل-1069772447.html
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بولسونارو يتحدث لأول مرة بعد 40 يوما من هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

11:42 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / SERGIO LIMAالرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، يتحدث لأنصاره بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، يتحدث لأنصاره بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، يتحدث لأنصاره بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / SERGIO LIMA
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تحدث الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لأول مرة، وكسر حاجز الصمت لديه، بعد هزيمته في ‏الانتخابات الرئاسية.‏
وقال لأنصاره، أمس الجمعة: "لقد كنت صامتا لمدة 40 يوما تقريبا، إنه أمر مؤلم، إنه يؤلم روحي، لقد كنت دائما شخصا سعيدا بينكم، حتى أنني أخاطر بحياتي بين الناس".
ولم يتحدث بولسونارو علنا منذ خسارته بفارق ضئيل، أمام منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في انتخابات الإعادة، التي جرت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يظهر سوى مرة واحدة علنيا.
وبعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، قام الآلاف من أنصار بولسونارو بإغلاق الطرق، وتظاهروا أمام الثكنات العسكرية، لمطالبة الجيش بمنع لولا من الوصول إلى السلطة.
وفي الشهر الماضي، رفضت أعلى سلطة انتخابية في البرازيل، تحديا من جانب حزب بولسونارو ضد هزيمته في الانتخابات، وفرضت عليه غرامة مالية تزيد عن 4 ملايين دولار، لرفعه القضية "بسوء نية".
أنصاره الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو يغلقون الشوارع، البرازيل ، 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
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وسيبقى جاير بولسونارو في منصبه حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2023.
وكشف الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دي سيلفا، النقاب أمس الجمعة، عن وزراء في المناصب الرئيسية للشؤون الخارجية، والعدل، والدفاع، ورئيس الأركان.
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