https://sputnikarabic.ae/20221210/بولسونارو-يتحدث-لأول-مرة-بعد-40-يوما-من-هزيمته-في-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-1071046681.html

بولسونارو يتحدث لأول مرة بعد 40 يوما من هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

بولسونارو يتحدث لأول مرة بعد 40 يوما من هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

تحدث الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لأول مرة، وكسر حاجز الصمت لديه، بعد هزيمته في ‏الانتخابات الرئاسية.‏ 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T11:42+0000

2022-12-10T11:42+0000

2022-12-10T11:42+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0a/1071046535_0:412:1131:1048_1920x0_80_0_0_4781113483f2c848cf4ed7a3beccaa9b.jpg

وقال لأنصاره، أمس الجمعة: "لقد كنت صامتا لمدة 40 يوما تقريبا، إنه أمر مؤلم، إنه يؤلم روحي، لقد كنت دائما شخصا سعيدا بينكم، حتى أنني أخاطر بحياتي بين الناس".ولم يتحدث بولسونارو علنا منذ خسارته بفارق ضئيل، أمام منافسه اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في انتخابات الإعادة، التي جرت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يظهر سوى مرة واحدة علنيا.وبعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، قام الآلاف من أنصار بولسونارو بإغلاق الطرق، وتظاهروا أمام الثكنات العسكرية، لمطالبة الجيش بمنع لولا من الوصول إلى السلطة.وفي الشهر الماضي، رفضت أعلى سلطة انتخابية في البرازيل، تحديا من جانب حزب بولسونارو ضد هزيمته في الانتخابات، وفرضت عليه غرامة مالية تزيد عن 4 ملايين دولار، لرفعه القضية "بسوء نية".وسيبقى جاير بولسونارو في منصبه حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2023.وكشف الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دي سيلفا، النقاب أمس الجمعة، عن وزراء في المناصب الرئيسية للشؤون الخارجية، والعدل، والدفاع، ورئيس الأركان.

https://sputnikarabic.ae/20221103/بولسونارو-يدعو-أنصاره-لفتح-الطرق-في-البرازيل-1069772447.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم