https://sputnikarabic.ae/20221210/تحرير-ألماني-مختطف-منذ-2018-في-منطقة-الساحل-بأفريقيا-بمساعدة-المغرب-1071053649.html
تحرير ألماني مختطف منذ 2018 في منطقة الساحل بأفريقيا بمساعدة المغرب
تحرير ألماني مختطف منذ 2018 في منطقة الساحل بأفريقيا بمساعدة المغرب
أعلنت منظمة غير حكومية، اليوم السبت، الإفراج عن عامل إغاثة ألماني محتجز في منطقة الساحل بأفريقيا منذ أكثر من 4 سنوات ونصف. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T14:58+0000
2022-12-10T14:58+0000
2022-12-10T14:58+0000
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دول الساحل الأفريقي
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قالت بيانكا كالتشميت المدير العام لمنظمة "مساعدة" إن يورغ لانغي البالغ من العمر 63 عاما والموظف بالمنظمة "يمكنه العودة لأسرته"، بفضل وزارة الخارجية الألمانية والشرطة الجنائية والسلطات في مالي والنيجر ودول الجوار الأخرى للمساهمة في إطلاق سراحه.واختطف لانغي من قبل مسلحين على دراجات نارية في أبريل/ نيسان 2018 بالقرب من أيورو غربي النيجر وهي منطقة مضطربة قرب الحدود المالية، بحسب "فرانس برس".وتم إطلاق سراح سائقه النيجيري بعد ذلك بوقت قصير، ولكن وفقا لوسائل إعلام ألمانية فإن لانغي تم بيعه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء الكبرى.نقلت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن لانغي "في صحة جيدة نظرا للظروف".ووفقا للمجلة فإن اتصالات المخابرات المغربية مع المتطرفين في منطقة الساحل سهلت إطلاق سراحه.وقالت المجلة إن عامل الإغاثة أعيد لبلاده على متن طائرة عسكرية ألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20200720/اختطاف-ناشطة-ألمانية-بازرة-على-يد-مسلحين-وسط-بغداد-1046058727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, دول الساحل الأفريقي
أخبار ألمانيا, دول الساحل الأفريقي
تحرير ألماني مختطف منذ 2018 في منطقة الساحل بأفريقيا بمساعدة المغرب
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أعلنت منظمة غير حكومية، اليوم السبت، الإفراج عن عامل إغاثة ألماني محتجز في منطقة الساحل بأفريقيا منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
قالت بيانكا كالتشميت المدير العام لمنظمة "مساعدة" إن يورغ لانغي البالغ من العمر 63 عاما والموظف بالمنظمة "يمكنه العودة لأسرته"، بفضل وزارة الخارجية الألمانية والشرطة الجنائية والسلطات في مالي والنيجر ودول الجوار الأخرى للمساهمة في إطلاق سراحه.
واختطف لانغي من قبل مسلحين على دراجات نارية في أبريل/ نيسان 2018 بالقرب من أيورو غربي النيجر وهي منطقة مضطربة قرب الحدود المالية، بحسب "فرانس برس".
وتم إطلاق سراح
سائقه النيجيري بعد ذلك بوقت قصير، ولكن وفقا لوسائل إعلام ألمانية فإن لانغي تم بيعه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء الكبرى.
نقلت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن لانغي "في صحة جيدة نظرا للظروف".
ووفقا للمجلة فإن اتصالات المخابرات المغربية مع المتطرفين في منطقة الساحل سهلت إطلاق سراحه.
وقالت المجلة إن عامل الإغاثة أعيد لبلاده على متن طائرة عسكرية ألمانية.