https://sputnikarabic.ae/20221210/تركيا-تقدم-مساعدات-إنسانية-إلى-أجهزة-الأمن-اللبنانية-1071062574.html

تركيا تقدم مساعدات إنسانية إلى أجهزة الأمن اللبنانية

تركيا تقدم مساعدات إنسانية إلى أجهزة الأمن اللبنانية

قدمت تركيا، اليوم السبت، 1023 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الحكومة اللبنانية. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار تركيا اليوم

مساعدات

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن سفينة تركية وصلت ميناء طرابلس اللبناني، وعلى متنها 43 شاحنة من المساعدات الإنسانية تقدّر بـ 1023 طنا، موجهة للأجهزة الأمنية اللبنانية.وقال السفير التركي لدى لبنان علي باريش أولوصوي، إن لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته تركيا في 1 فبراير/ شباط الماضي، لعب دورا فعّالا في زيادة المساعدات التركية إلى لبنان.وأوضح أن بلاده سلمت الداخلية اللبنانية 1036 طنا من المساعدات الغذائية لصالح المؤسسات الأمنية اللبنانية موزّعة على 3 شحنات منفصلة خلال الأشهر الماضية.وتعهد سفير تركيا لدى لبنان بمواصلة تقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني أيضا.وكانت تركيا قد أرسلت دفعتين من المساعدات إلى لبنان في 21 و26 مارس/ آذار الماضي، مخصصة لأفراد الأمن وعائلاتهم، كما أرسلت، في الشهر ذاته، للجيش اللبناني سفينة تحمل مساعدات غذائية وقطع ميكانيكية.

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أخبار تركيا اليوم, مساعدات