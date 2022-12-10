حشود غفيرة في فيينا تطالب برفع العقوبات المفروضة على روسيا
15:23 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 12.12.2022)
© Sputnikتظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
© Sputnik
طالب المئات في احتجاجات نظمت في العاصمة النمساوية فيينا بإعادة النظر في قرار فرض عقوبات على روسيا، مشددين على ضرورة الحفاظ على حياد البلاد، بالإضافة إلى بذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وشارك في الاحتجاجات، نائب المستشار النمساوي السابق، هاينز كريستيان ستراش، حيث أشار إلى أن دول أوروبا حاولت لفترة طويلة عدم ملاحظة وجود صراع في أوكرانيا.
وقال ستراش: "لسنوات عدة، أغمضت أوروبا أعينها (عن الأزمة في أوكرانيا)، وللأسف، لم تتصرف كوسيط".
وتابع قائلا: الآن تشهد (الأزمة) تطورا لا تلعب السياسة فيها دورا... عندما يتخذ السياسيون الأوروبيون خطوات، قائلين: نحن نريد السلام، نريد جلب طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات، نريد البحث عن حلول سلمية، نريد إيجاد مخرج لهذا الصراع. هذا لا يحدث. على العكس، نحن نرى توريد السلاح .. نرى سياسة العقوبات .. نشهد تصعيدا".
© Sputnikتظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
تظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
© Sputnik
وذكّر ستراش بأن المواجهة الحالية "لها خليفة (سابقة) تم التكتم عليها الآن بالكامل". وبحسبه، "نحن نتحدث عن مشاركة فاعلة لأجهزة المخابرات الأمريكية في تنظيم انقلاب في أوكرانيا عام 2014، التي اندلعت على إثرها حرب أهلية في البلاد".
بالإضافة إلى ذلك، أشار نائب المستشار السابق إلى أن بعض الأحزاب النمساوية "تحلم" الآن بانضمام البلاد إلى "الناتو". وشدد على أنه لا ينبغي تجاهل هذا الوضع، مشددا على ضرورة مراعاة وحماية دستور البلاد المبني على أساس الحياد.
© Sputnikتظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
تظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
© Sputnik
وبحسب منظمي المسيرة، فإن الأزمة الحالية "لم تضر بالمناخ بقدر تأثير البرلمان وحكومة النمسا". ودعا منظمو المسيرة قيادة البلاد إلى بذل جهود فورية لتنظيم محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء النزاع المسلح.
© Sputnikتظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
تظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
© Sputnik
ورفع المشاركون في الحدث العلمين النمساوي والروسي، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "بدلًا من العقوبات - الكهرباء والوقود والطعام الرخيص".
© Sputnikتظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
تظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
© Sputnik
يذكر أنه، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعدت الدول الغربية من ضغط العقوبات على موسكو، لكن هذا تسبب في زيادة في أسعار الوقود وتضخم كبير في أوروبا وأمريكا.
وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، منوها إلى أن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هو التسبب في تدهور حياة الملايين من الناس.