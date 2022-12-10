https://sputnikarabic.ae/20221210/حشود-غفيرة-في-فيينا-تطالب-برفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا---1071127816.html

حشود غفيرة في فيينا تطالب برفع العقوبات المفروضة على روسيا

حشود غفيرة في فيينا تطالب برفع العقوبات المفروضة على روسيا

طالب المئات في احتجاجات نظمت في العاصمة النمساوية فيينا بإعادة النظر في قرار فرض عقوبات على روسيا، مشددين على ضرورة الحفاظ على حياد البلاد، بالإضافة إلى بذل... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T15:23+0000

2022-12-10T15:23+0000

2022-12-12T14:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وشارك في الاحتجاجات، نائب المستشار النمساوي السابق، هاينز كريستيان ستراش، حيث أشار إلى أن دول أوروبا حاولت لفترة طويلة عدم ملاحظة وجود صراع في أوكرانيا.وقال ستراش: "لسنوات عدة، أغمضت أوروبا أعينها (عن الأزمة في أوكرانيا)، وللأسف، لم تتصرف كوسيط".وذكّر ستراش بأن المواجهة الحالية "لها خليفة (سابقة) تم التكتم عليها الآن بالكامل". وبحسبه، "نحن نتحدث عن مشاركة فاعلة لأجهزة المخابرات الأمريكية في تنظيم انقلاب في أوكرانيا عام 2014، التي اندلعت على إثرها حرب أهلية في البلاد".وبحسب منظمي المسيرة، فإن الأزمة الحالية "لم تضر بالمناخ بقدر تأثير البرلمان وحكومة النمسا". ودعا منظمو المسيرة قيادة البلاد إلى بذل جهود فورية لتنظيم محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء النزاع المسلح.يذكر أنه، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعدت الدول الغربية من ضغط العقوبات على موسكو، لكن هذا تسبب في زيادة في أسعار الوقود وتضخم كبير في أوروبا وأمريكا.وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، منوها إلى أن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هو التسبب في تدهور حياة الملايين من الناس.

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