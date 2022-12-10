https://sputnikarabic.ae/20221210/دبلوماسي-مغربي-يعلق-على-تأهل-أسود-الأطلس-لنصف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1071065941.html

دبلوماسي مغربي يعلق على تأهل "أسود الأطلس" لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"

دبلوماسي مغربي يعلق على تأهل "أسود الأطلس" لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"

قال الدبلوماسي المغربي أحمد رشيد خطابي إن منتخب بلاده حقق إنجازا غير مسبوق بتأهله إلى دور نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على البرتغال. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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وتابع خطابي، الذي يتولى منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن إنجاز المغرب ينسجم مع فلسفة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وإيمانه بالقدرات الذاتية لأفريقيا، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء، اليوم السبت.ولفت الدبلوماسي المغربي إلى أن تضامن الدول الأفريقية مع منتخب المغرب يعكس سياسة المغرب التضامنية مع الدول الأفريقية للدفاع عن المصالح الحيوية للقارة لكي تحصل على المكانة التي تتوافق مع قدراتها لتعزيز ثقافة الانتماء الأفريقي.واعتبر أن الفوز المغربي على البرتغال، التي تعد ضمن أقوى المنتخبات العالمية يمثل لحظة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم عربيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن قطاع الرياضة يلقى دعما متواصل من العاهل المغربي.ونوه الدبلوماسي المغربي إلى أن مستوى تنظيم بطولة كأس العالم في قطر يتم بمستويات عالية وتنظيم محكم في جميع القطاعات بصورة أدهشت العالم.وقال أحمد رشيد خطابي إن انتصارات المغرب أكدت احترافيته ووطنيته، كما أنها عززت التضامن العربي، الذي يظهر بصورة مشرفة خلال البطولة.وتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف النهائي في مونديال قطر 2022، بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد.ومن المقرر أن يلعب المغرب مع الفائز في مباراة فرنسا وإنجلترا، التي تقام اليوم، في ختام مباريات دور ربع النهائي من البطولة.وأصبح المنتخب المغربي هو ثالث منتخبات المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022 بعدما سبقه لهذه المرحلة كل من كرواتيا والأرجنتين.

https://sputnikarabic.ae/20221210/منتخب-المغرب-يكتب-التاريخ-ويتأهل-لقبل-نهائي-كأس-العالم-1071060649.html

https://sputnikarabic.ae/20221210/المغاربة-يخرجون-إلى-الشوارع-احتفالا-بصعود-منتخب-بلادهم-لقبل-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1071063724.html

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