https://sputnikarabic.ae/20221210/رئيسي-أحداث-الشغب-في-إيران-لها-عدة-أبعاد-منها-الأمني-الذي-تمكنت-الجهات-الأمنية-من-ضبطه-1071048797.html

رئيسي: أحداث الشغب في إيران لها عدة أبعاد منها الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه

رئيسي: أحداث الشغب في إيران لها عدة أبعاد منها الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، "الأعداء بعدم الفهم"، مؤكدا أنه "أخطأ في تقديره عندما دعم أعمال الشغب في إيران". 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال رئيسي، في تصريحات له: "أحداث الشغب الأخيرة في إيران لها عدة أبعاد منها البعد الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، وهناك نواح أخرى ثقافية واقتصادية".وأضاف: "العدو كان موجودا في أفغانستان لمدة 20 عاما رغم قوله إن عالم الاتصالات والمعلومات في أيديه، فيما تبين أن أيا منهم لم يكن بأيديه، وكانت نتيجة وجوده سفك الدماء والفشل"، متابعا: "كانت أعمال الشغب التي أحدثوها في البلاد متعددة النواحي. أحدها الأمني الذي هو مستتب الآن وسيزداد. وهناك نواح أخرى ثقافية واقتصادية".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الاحتجاجات في إيران، للضغط على طهران وإرغامها على قبول مطالبها في مفاوضات الاتفاق النووي".وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي، إن "أحد أهداف واشنطن من دعم أعمال الشغب في إيران هو إرغام طهران على القبول بمطالبها المتعلقة بالمفاوضات النووية".وأضاف: "واشنطن ودول غربية أخرى تشجع أحداث الشغب الجارية في بلدنا، وواشنطن تهدف إلى الضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

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