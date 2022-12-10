عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/رئيس-الفيفا-يتقدم-بالتعازي-في-وفاة-صحفي-أمريكي-أثناء-تغطية-المونديال-1071045773.html
رئيس "الفيفا" يتقدم بالتعازي في وفاة صحفي أمريكي أثناء تغطية المونديال
رئيس "الفيفا" يتقدم بالتعازي في وفاة صحفي أمريكي أثناء تغطية المونديال
تقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، اليوم السبت، بتعازيه في وفاة الصحفي الرياضي الأمريكي، جرانت وال، أثناء تغطيته لمباريات دور ربع... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T11:02+0000
2022-12-10T11:02+0000
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070323299_0:110:1289:835_1920x0_80_0_0_fded2fa6e159d538f4ed7299396bd7ac.jpg
سبوتنيك. وتوفي الصحفي وال، البالغ من العمر 48 عاما، أثناء سير مباراة منتخبي هولندا والأرجنتين، أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام دولية.وفقا للتقارير الصحفية، فقد شعر الصحفي بتوعك أثناء المباراة ثم فقد وعيه، وفي وقت لاحق، وصلت مجموعة من المسعفين لإنقاذه وحاولت إنعاش القلب، بعدها تم نقله إلى خارج الملعب عبر نقالة.وكان وال، قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأنه مرض أثناء رحلته إلى قطر وزار عيادة طبية، حيث أشار الطاقم الصحي إلى إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، قال وال إنه مُنع من دخول ملعب لكرة القدم في قطر لأنه كان يرتدي قميصًا "بألوان قوس قزح"، فيما أوضحت السلطات أن القوانين في قطر تحظر العلاقات المثلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070323299_0:0:1143:857_1920x0_80_0_0_3c7ad54eb18e3ef6805e3e1213644bb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة
مجتمع, رياضة

رئيس "الفيفا" يتقدم بالتعازي في وفاة صحفي أمريكي أثناء تغطية المونديال

11:02 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، يعقد مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، يعقد مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
تابعنا عبرTelegram
تقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، اليوم السبت، بتعازيه في وفاة الصحفي الرياضي الأمريكي، جرانت وال، أثناء تغطيته لمباريات دور ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.
سبوتنيك. وتوفي الصحفي وال، البالغ من العمر 48 عاما، أثناء سير مباراة منتخبي هولندا والأرجنتين، أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام دولية.

وقال إنفانتينو في بيان عبر "تويتر": "بالنيابة عن الفيفا ومجتمع كرة القدم، نعرب عن خالص تعازينا لزوجته سيلين وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الأصعب".

وفقا للتقارير الصحفية، فقد شعر الصحفي بتوعك أثناء المباراة ثم فقد وعيه، وفي وقت لاحق، وصلت مجموعة من المسعفين لإنقاذه وحاولت إنعاش القلب، بعدها تم نقله إلى خارج الملعب عبر نقالة.
وكان وال، قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأنه مرض أثناء رحلته إلى قطر وزار عيادة طبية، حيث أشار الطاقم الصحي إلى إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.
يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني، قال وال إنه مُنع من دخول ملعب لكرة القدم في قطر لأنه كان يرتدي قميصًا "بألوان قوس قزح"، فيما أوضحت السلطات أن القوانين في قطر تحظر العلاقات المثلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала