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https://sputnikarabic.ae/20221210/رئيس-الوزراء-المجري-يكشف-تعارضا-بين-مصالح-شعبه-وإملاءات-الاتحاد-الأوروبي-1071049513.html
رئيس الوزراء المجري يكشف تعارضا بين مصالح شعبه وإملاءات الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء المجري يكشف تعارضا بين مصالح شعبه وإملاءات الاتحاد الأوروبي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن "بروكسل تفرض إرادتها على بودابست في قضايا رئيسية مثل الهجرة والتربية الجنسية والعقوبات، لكن المجر تواصل الدفاع عن... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T12:30+0000
2022-12-10T12:30+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال أوربان في اجتماع مع الوزراء، اليوم السبت: "المجر أوفت بجميع الالتزامات المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، يطرح بيروقراطيو بروكسل شروطا جديدة، يريدون أن يفرضوا إرادتهم علينا في مسائل الهجرة والعقوبات والهوية الجنسية".وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم الخميس في 8 كانون الأول/ ديسمبر، إنه يجب أن تكون المجر مستعدة لهجمات خطيرة من الاتحاد الأوروبي لأن "بروكسل وآلة الدعاية الليبرالية" ليست انتقائية في وسائلها وتستخدم جميع أنواع الابتزاز ضد بودابست.وقال سيارتو لمنتدى التضامن المدني: "في الوقت الحالي، لا يوجد عمليا أي نوع من الابتزاز لم تلجأ إليه بروكسل ضد المجر... لطالما تعرضنا للهجوم والهجوم بشراسة، ولكن في النهاية، كنا دائما على حق. في الفترة المقبلة، بالطبع، علينا أن نعد أنفسنا لهجمات خطيرة في المستقبل. من الواضح أن بروكسل وآلة الدعاية الليبرالية الدولية لن تختار الوسائل".وأضاف: "سيتبع ذلك ابتزاز الأموال والابتزاز السياسي ونشر الدعاية المزيفة والأكاذيب".
https://sputnikarabic.ae/20221130/المجر-تحذر-الناتو-من-التحول-إلى-كتلة-مناهضة-للصين-1070703608.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء المجري يكشف تعارضا بين مصالح شعبه وإملاءات الاتحاد الأوروبي

12:30 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن "بروكسل تفرض إرادتها على بودابست في قضايا رئيسية مثل الهجرة والتربية الجنسية والعقوبات، لكن المجر تواصل الدفاع عن مصالح شعبها".
وقال أوربان في اجتماع مع الوزراء، اليوم السبت: "المجر أوفت بجميع الالتزامات المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، يطرح بيروقراطيو بروكسل شروطا جديدة، يريدون أن يفرضوا إرادتهم علينا في مسائل الهجرة والعقوبات والهوية الجنسية".

تفي المجر بالتزاماتها، ولكن في مسائل الهجرة والجنس والعقوبات، نحن نمثل مصالح الشعب المجري وليس بروكسل.

وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
المجر تحذر "الناتو" من التحول إلى كتلة مناهضة للصين
30 نوفمبر, 15:06 GMT
وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم الخميس في 8 كانون الأول/ ديسمبر، إنه يجب أن تكون المجر مستعدة لهجمات خطيرة من الاتحاد الأوروبي لأن "بروكسل وآلة الدعاية الليبرالية" ليست انتقائية في وسائلها وتستخدم جميع أنواع الابتزاز ضد بودابست.
وقال سيارتو لمنتدى التضامن المدني: "في الوقت الحالي، لا يوجد عمليا أي نوع من الابتزاز لم تلجأ إليه بروكسل ضد المجر... لطالما تعرضنا للهجوم والهجوم بشراسة، ولكن في النهاية، كنا دائما على حق. في الفترة المقبلة، بالطبع، علينا أن نعد أنفسنا لهجمات خطيرة في المستقبل. من الواضح أن بروكسل وآلة الدعاية الليبرالية الدولية لن تختار الوسائل".
وأضاف: "سيتبع ذلك ابتزاز الأموال والابتزاز السياسي ونشر الدعاية المزيفة والأكاذيب".
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