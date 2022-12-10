https://sputnikarabic.ae/20221210/رئيس-الوزراء-في-ذكرى-الانتصار-على-داعش-الفساد-بات-العدو-الأول-للعراق-1071053809.html

رئيس الوزراء في ذكرى الانتصار على "داعش": الفساد بات العدو الأول للعراق

رئيس الوزراء في ذكرى الانتصار على "داعش": الفساد بات العدو الأول للعراق

اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الفساد بات العدو الأول لبلاده، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في كلمة له خلال احتفالية أقامتها قيادة العمليات المشتركة بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان النصر على "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واع).وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وقال السوداني في مستهل كلمته: "نحيي اليوم الذكرى الخامسة للنصر المؤزّر على فلول الإرهاب والظلام، نصر ما كان ليتحقق لولا صلابة العراقيين وصبرهم وتكاتفهم".وأشاد بجميع الأجهزة الأمنية التي ساهمت في قتال "داعش"، قائلا: "صنعتْ قواتنا المسلحة هذا النصر بجميع صنوفها، من الجيش والحشد الشعبي والعشائري، وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والرّد السريع في وزارةِ الداخلية، وقوات البيشمركة، وغيرِها من الأجهزة الاستخبارية والقوات الساندة".وتابع السوداني: "نستذكر أيضا صمود النازحين، وعذابات المهجرين قسراً عن ديارهم ومسقط رأس آبائهم وأجدادهم، وطنهم الذي عُرفوا به، وعرفهم لآلاف السنين".وأثنى على دور العراقيات في تحرير البلاد من التنظيم الإرهابي "لا نصر إلا بنساء العراق، وباستذكار دورهنّ المشرّف في عمليات التحرير ودعم قواتنا المقاتلة، فتحية لنساء العراق، والشهيدات السعيدات منهنّ، في ذكرى الانتصار الكبير".وذّكر السوداني بمن سماهم "شهداء المظلومية المغدورين، شبابنا في مجزرة سبايكر، العزل الأبرياء، ضحايا الكراهية والقتل الجبان"، في إشارة إلى الجريمة التي ارتكبها "داعش" في يونيو/حزيران 2014 عندما أعدم رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.وشدد على أن العراقيين "الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدوّ الأول للدولة وكيانها".وختم بقوله: "مازلت أتذكر كلمات المرجعية العليا الرشيدة في النجف الأشرف، في الثالث عشر من كانون الأول 2019 (إن معركة الإصلاح أشد من معركة الإرهاب، والعراقيون قادرون على الانتصار فيها)".والفساد هو أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة السوداني التي تولت مهام منصبها أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأمس الجمعة، قال السوداني في تغريدة على تويتر إنه وضع في أولويات حكومته مكافحة الفساد، معتبرا أن الفساد هو السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها.

https://sputnikarabic.ae/20221209/رئيس-الوزراء-العراقي-الفساد-السبب-الأول-لتلكؤ-الدولة-للقيام-بواجباتها-1071007378.html

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي