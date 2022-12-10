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https://sputnikarabic.ae/20221210/روسيا-تتبرع-بـ-348-طنا-من-الدقيق-لأطفال-المدارس-في-نيكاراغوا-1071040707.html
روسيا تتبرع بـ 348 طنا من الدقيق لأطفال المدارس في نيكاراغوا
روسيا تتبرع بـ 348 طنا من الدقيق لأطفال المدارس في نيكاراغوا
تبرعت الحكومة الروسية بـ 348.5 طن من الدقيق لنيكاراغوا لدعم برنامج الغذاء المدرسي، حسبما ذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T05:38+0000
2022-12-10T05:52+0000
نيكاراغوا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت البعثة الدبلوماسية في نيكاراغوا في بيان: "في 9 ديسمبر/كانون الأول، تبرعت روسيا بـ 348.5 طن من الدقيق تهدف إلى تعزيز برنامج الغذاء المدرسي في نيكاراغوا".وأضاف البيان: "هذا العام، سلمت روسيا 196 طنا من زيت عباد الشمس وستسلم 63.5 طنا أخرى من الدقيق".في عام 2021، زودت روسيا نيكاراغوا بـ 1892 طنا من دقيق القمح و787 طنا من زيت عباد الشمس كجزء من برنامج دعم التغذية المدرسية.وفقا لممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في نيكاراغوا، جورجيا تيستولين، فإن مبلغ الدعم الروسي لنيكاراغوا في الفترة من 2019-2023 سيكون 11 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221001/نيكاراغوا-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-هولندا-1068464459.html
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نيكاراغوا, أخبار روسيا اليوم
نيكاراغوا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تتبرع بـ 348 طنا من الدقيق لأطفال المدارس في نيكاراغوا

05:38 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 05:52 GMT 10.12.2022)
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس في حفل توقيع اتفاقية للتعاون في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس في حفل توقيع اتفاقية للتعاون في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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تبرعت الحكومة الروسية بـ 348.5 طن من الدقيق لنيكاراغوا لدعم برنامج الغذاء المدرسي، حسبما ذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية.
وقالت البعثة الدبلوماسية في نيكاراغوا في بيان: "في 9 ديسمبر/كانون الأول، تبرعت روسيا بـ 348.5 طن من الدقيق تهدف إلى تعزيز برنامج الغذاء المدرسي في نيكاراغوا".
وأضاف البيان: "هذا العام، سلمت روسيا 196 طنا من زيت عباد الشمس وستسلم 63.5 طنا أخرى من الدقيق".
في عام 2021، زودت روسيا نيكاراغوا بـ 1892 طنا من دقيق القمح و787 طنا من زيت عباد الشمس كجزء من برنامج دعم التغذية المدرسية.
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وفقا لممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في نيكاراغوا، جورجيا تيستولين، فإن مبلغ الدعم الروسي لنيكاراغوا في الفترة من 2019-2023 سيكون 11 مليون دولار.
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