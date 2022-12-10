https://sputnikarabic.ae/20221210/زلزال-بقوة-56-درجات-يضرب-جنوبي-الفلبين-1071039454.html
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوبي الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوبي الفلبين
ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين اليوم. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T04:04+0000
2022-12-10T04:04+0000
2022-12-10T04:04+0000
الفلبين
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وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، "إن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا، معدلا قوته من 6.1 درجة في البداية إلى 5.6 درجات".ولم ترد أنباء فورية من السلطات المحلية بشأن عما إذا تم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
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الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوبي الفلبين
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين اليوم.
وقال المركز
الأورومتوسطي لرصد الزلازل، "إن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا
، معدلا قوته من 6.1 درجة في البداية إلى 5.6 درجات".
ولم ترد أنباء فورية من السلطات المحلية بشأن عما إذا تم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.