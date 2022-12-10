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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوبي الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوبي الفلبين
ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين اليوم. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T04:04+0000
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الفلبين
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وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، "إن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا، معدلا قوته من 6.1 درجة في البداية إلى 5.6 درجات".ولم ترد أنباء فورية من السلطات المحلية بشأن عما إذا تم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوبي الفلبين

04:04 GMT 10.12.2022
© AP Photo / Harley Palangchaoصورة أرشيفية.. زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
صورة أرشيفية.. زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Harley Palangchao
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين اليوم.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، "إن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا، معدلا قوته من 6.1 درجة في البداية إلى 5.6 درجات".
ولم ترد أنباء فورية من السلطات المحلية بشأن عما إذا تم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم.
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