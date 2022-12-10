https://sputnikarabic.ae/20221210/زيلينسكي-أكثر-من-15-مليون-شخص-يعيشون-بلا-كهرباء-في-مقاطعة-أوديسا-1071066870.html
زيلينسكي: أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون بلا كهرباء في مقاطعة أوديسا
زيلينسكي: أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون بلا كهرباء في مقاطعة أوديسا
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في مقاطعة أوديسا، يعيشون بلا كهرباء. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T20:58+0000
2022-12-10T20:58+0000
2022-12-10T20:58+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "الوضع معقد جدا في مقاطعة أوديسا، حيث دخلت في الظلام بعد تعرضها للقصف الليلي هي ومدن وقرى أخرى".وأشار زيلينسكي إلى أن المقاطعة تعرضت لضربات صعبة وسيستغرق الأمر عدة أيام لاستعادة التيار الكهربائي، موضحا أن نظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جدا عن الحالة الطبيعية".ويشن الجيش الروسي ضربات مكثفة ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، منذ يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي، الذي نفذته قوات كييف ضد جسر القرم.
https://sputnikarabic.ae/20221206/وسائل-إعلام-أوكرانية-انفجارات-وانقطاع-جزئي-للكهرباء-بعدة-مناطق-في-أوكرانيا-1070891583.html
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون بلا كهرباء في مقاطعة أوديسا
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في مقاطعة أوديسا، يعيشون بلا كهرباء.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "الوضع معقد جدا في مقاطعة أوديسا، حيث دخلت في الظلام بعد تعرضها للقصف الليلي هي ومدن وقرى أخرى".
في هذا الوقت، هناك أكثر من مليون ونصف المليون شخص في مقاطعة أوديسا بلا كهرباء.
وأشار زيلينسكي إلى أن المقاطعة تعرضت لضربات صعبة وسيستغرق الأمر عدة أيام لاستعادة التيار الكهربائي، موضحا أن نظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جدا عن الحالة الطبيعية".
هناك عجز كبير في نظام الطاقة، ولذلك فإن هناك جداول زمنية لقطع الكهرباء، ولا سيما في مناطق لفوف وفينيتسا وكييف وترنوبل وسومي وجيتومير وخميلنيتسكي.
ويشن الجيش الروسي ضربات مكثفة
ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، منذ يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي، الذي نفذته قوات كييف ضد جسر القرم.