عربي
https://sputnikarabic.ae/20221210/زيلينسكي-أكثر-من-15-مليون-شخص-يعيشون-بلا-كهرباء-في-مقاطعة-أوديسا-1071066870.html
زيلينسكي: أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون بلا كهرباء في مقاطعة أوديسا
زيلينسكي: أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون بلا كهرباء في مقاطعة أوديسا
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في مقاطعة أوديسا، يعيشون بلا كهرباء. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T20:58+0000
2022-12-10T20:58+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "الوضع معقد جدا في مقاطعة أوديسا، حيث دخلت في الظلام بعد تعرضها للقصف الليلي هي ومدن وقرى أخرى".وأشار زيلينسكي إلى أن المقاطعة تعرضت لضربات صعبة وسيستغرق الأمر عدة أيام لاستعادة التيار الكهربائي، موضحا أن نظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جدا عن الحالة الطبيعية".ويشن الجيش الروسي ضربات مكثفة ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، منذ يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي، الذي نفذته قوات كييف ضد جسر القرم.
https://sputnikarabic.ae/20221206/وسائل-إعلام-أوكرانية-انفجارات-وانقطاع-جزئي-للكهرباء-بعدة-مناطق-في-أوكرانيا-1070891583.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d1e286d4e2a50682ef5aa1ff615b1fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: أكثر من 1.5 مليون شخص يعيشون بلا كهرباء في مقاطعة أوديسا

20:58 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في مقاطعة أوديسا، يعيشون بلا كهرباء.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "الوضع معقد جدا في مقاطعة أوديسا، حيث دخلت في الظلام بعد تعرضها للقصف الليلي هي ومدن وقرى أخرى".
في هذا الوقت، هناك أكثر من مليون ونصف المليون شخص في مقاطعة أوديسا بلا كهرباء.
وأشار زيلينسكي إلى أن المقاطعة تعرضت لضربات صعبة وسيستغرق الأمر عدة أيام لاستعادة التيار الكهربائي، موضحا أن نظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جدا عن الحالة الطبيعية".
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات وانقطاع جزئي للكهرباء بعدة مناطق في البلاد
6 ديسمبر, 02:10 GMT

هناك عجز كبير في نظام الطاقة، ولذلك فإن هناك جداول زمنية لقطع الكهرباء، ولا سيما في مناطق لفوف وفينيتسا وكييف وترنوبل وسومي وجيتومير وخميلنيتسكي.

ويشن الجيش الروسي ضربات مكثفة ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، منذ يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي، الذي نفذته قوات كييف ضد جسر القرم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала