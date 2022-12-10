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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/صحيفة-البنتاغون-أعطى-الضوء-الأخضر-لأوكرانيا-لمهاجمة-أهداف-داخل-روسيا-1071041967.html
صحيفة: البنتاغون أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لمهاجمة أهداف داخل روسيا
صحيفة: البنتاغون أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لمهاجمة أهداف داخل روسيا
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن البنتاغون وافق ضمنيا على أن تشن أوكرانيا هجمات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T07:18+0000
2022-12-10T07:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البنتاغون راجع تقييمه لتهديدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شمل ذلك تقييمه لما إذا كانت شحنات الأسلحة المرسلة إلى كييف قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين روسيا والناتو.وترى الصحيفة أن موافقة البنتاغون على شن هجمات أوكرانية في العمق الروسي تطور مهم في العملية العسكرية التي استمرت تسعة أشهر بين أوكرانيا وروسيا، كما أنه من المرجح الآن أن تزود واشنطن كييف بأسلحة بعيدة المدى.وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، إن الولايات المتحدة لا تواجه مشاكل في الوفاء بمبيعات الأسلحة إلى تايوان بسبب المساعدة الأمنية التي قدمتها إلى أوكرانيا هذا العام.وأوضحت هيكس خلال تصريحات في منتدى آسبن الأمني، يوم الخميس الماضي: "إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يؤثر سلبا بأي حال من الأحوال على قدرتنا على توفير أو الوفاء بقضايا المبيعات العسكرية الأجنبية أو دعم تايوان بطريقة أخرى".وعلقت هيكس في محاولة لمعالجة التقارير الأخيرة التي تدعي أن الحكومة الأمريكية ومسؤولي الكونغرس يخشون أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم تراكم الأسلحة المتجهة إلى تايوان بقيمة 19 مليار دولار.وأضافت هيكس أن هناك دعما كبيرا من الكونغرس لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، والتي ستكون حاسمة لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة دعم مبيعات الأسلحة للحلفاء والشركاء.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

صحيفة: البنتاغون أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لمهاجمة أهداف داخل روسيا

07:18 GMT 10.12.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
CC0 / pixabay.com /
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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن البنتاغون وافق ضمنيا على أن تشن أوكرانيا هجمات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البنتاغون راجع تقييمه لتهديدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شمل ذلك تقييمه لما إذا كانت شحنات الأسلحة المرسلة إلى كييف قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين روسيا والناتو.
وترى الصحيفة أن موافقة البنتاغون على شن هجمات أوكرانية في العمق الروسي تطور مهم في العملية العسكرية التي استمرت تسعة أشهر بين أوكرانيا وروسيا، كما أنه من المرجح الآن أن تزود واشنطن كييف بأسلحة بعيدة المدى.

في السياق ذاته، صرح مصدر دفاعي أمريكي لـ"لتايمز" قائلا: "ما زلنا مستمرين في وضع حساباتنا للسيناريوهات التصعيدية لكن الخوف من التصعيد تغير منذ البداية، فالأمر الآن مختلف".

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، إن الولايات المتحدة لا تواجه مشاكل في الوفاء بمبيعات الأسلحة إلى تايوان بسبب المساعدة الأمنية التي قدمتها إلى أوكرانيا هذا العام.
وأوضحت هيكس خلال تصريحات في منتدى آسبن الأمني، يوم الخميس الماضي: "إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يؤثر سلبا بأي حال من الأحوال على قدرتنا على توفير أو الوفاء بقضايا المبيعات العسكرية الأجنبية أو دعم تايوان بطريقة أخرى".
وعلقت هيكس في محاولة لمعالجة التقارير الأخيرة التي تدعي أن الحكومة الأمريكية ومسؤولي الكونغرس يخشون أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم تراكم الأسلحة المتجهة إلى تايوان بقيمة 19 مليار دولار.
وأضافت هيكس أن هناك دعما كبيرا من الكونغرس لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، والتي ستكون حاسمة لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة دعم مبيعات الأسلحة للحلفاء والشركاء.
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