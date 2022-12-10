https://sputnikarabic.ae/20221210/صحيفة-كورية-شمالية-رسمية-انتصار-البلاد-على-كورونا-هو-أعظم-إنجاز-لها-خلال-2022-1071042964.html
صحيفة كورية شمالية رسمية: انتصار البلاد على كورونا هو أعظم إنجاز لها خلال 2022
صحيفة كورية شمالية رسمية: انتصار البلاد على كورونا هو أعظم إنجاز لها خلال 2022
قالت الصحيفة الرسمية لكوريا الشمالية، اليوم السبت، إن "انتصار" البلاد على جائحة فيروس "كورونا" المستجد، هو أعظم إنجاز لها لعام 2022. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T09:36+0000
2022-12-10T09:36+0000
2022-12-10T09:36+0000
كوريا الشمالية
العالم
فيروس كورونا
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وأشادت صحيفة "ذا رودونغ سينمون"، التابعة لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ، بتوجيهات الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، في تقديم سياسات الحجر الصحي "في الوقت المناسب والعلمية"، والسيطرة الفعالة على (كوفيد-19)، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت الصحيفة: "ببصيرة كبيرة وتصميم قوي، أقام كيم حواجز الحجر الصحي في البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية وصارمة منذ أول ظهور للفيروس الخبيث".كما نشرت صحيفة "ذا رودونغ سينمون" مقالا في اليوم السابق، يسلط الضوء على جهود مكافحة الفيروسات في كوريا الشمالية.وفي شهر أغسطس/ آب، أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الانتصار على (كوفيد-19)، وأمر برفع "إجراءات الطوارئ القصوى لمكافحة الوباء" في بيونغ يانغ، مشيرا إلى انتهاء الوباء بعد 3 أشهر من إعلان الإصابة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20220819/زعيم-كوريا-الشمالية-يشيد-بتضحيات-الأطباء-العسكريين-من-أجل-الانتصار-على-كورونا-1066637737.html
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كوريا الشمالية, العالم, فيروس كورونا
كوريا الشمالية, العالم, فيروس كورونا
صحيفة كورية شمالية رسمية: انتصار البلاد على كورونا هو أعظم إنجاز لها خلال 2022
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قالت الصحيفة الرسمية لكوريا الشمالية، اليوم السبت، إن "انتصار" البلاد على جائحة فيروس "كورونا" المستجد، هو أعظم إنجاز لها لعام 2022.
وأشادت صحيفة "ذا رودونغ سينمون"، التابعة لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ، بتوجيهات الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، في تقديم سياسات الحجر الصحي "في الوقت المناسب والعلمية"، والسيطرة الفعالة على (كوفيد-19)، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وقالت الصحيفة: "ببصيرة كبيرة وتصميم قوي، أقام كيم حواجز الحجر الصحي في البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية وصارمة منذ أول ظهور للفيروس الخبيث".
كما نشرت صحيفة "ذا رودونغ سينمون" مقالا في اليوم السابق، يسلط الضوء على جهود مكافحة الفيروسات في كوريا الشمالية.
وفي شهر أغسطس/ آب، أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الانتصار على (كوفيد-19)، وأمر برفع "إجراءات الطوارئ القصوى لمكافحة الوباء" في بيونغ يانغ، مشيرا إلى انتهاء الوباء بعد 3 أشهر من إعلان الإصابة الأولى.