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https://sputnikarabic.ae/20221210/صحيفة-كورية-شمالية-رسمية-انتصار-البلاد-على-كورونا-هو-أعظم-إنجاز-لها-خلال-2022-1071042964.html
صحيفة كورية شمالية رسمية: انتصار البلاد على كورونا هو أعظم إنجاز لها خلال 2022‏
صحيفة كورية شمالية رسمية: انتصار البلاد على كورونا هو أعظم إنجاز لها خلال 2022‏
قالت الصحيفة الرسمية لكوريا الشمالية، اليوم السبت، إن "انتصار" البلاد على جائحة فيروس "كورونا" ‏المستجد، هو أعظم إنجاز لها لعام 2022.‏ 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T09:36+0000
2022-12-10T09:36+0000
كوريا الشمالية
العالم
فيروس كورونا
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وأشادت صحيفة "ذا رودونغ سينمون"، التابعة لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ، بتوجيهات الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، في تقديم سياسات الحجر الصحي "في الوقت المناسب والعلمية"، والسيطرة الفعالة على (كوفيد-19)، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت الصحيفة: "ببصيرة كبيرة وتصميم قوي، أقام كيم حواجز الحجر الصحي في البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية وصارمة منذ أول ظهور للفيروس الخبيث".كما نشرت صحيفة "ذا رودونغ سينمون" مقالا في اليوم السابق، يسلط الضوء على جهود مكافحة الفيروسات في كوريا الشمالية.وفي شهر أغسطس/ آب، أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الانتصار على (كوفيد-19)، وأمر برفع "إجراءات الطوارئ القصوى لمكافحة الوباء" في بيونغ يانغ، مشيرا إلى انتهاء الوباء بعد 3 أشهر من إعلان الإصابة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20220819/زعيم-كوريا-الشمالية-يشيد-بتضحيات-الأطباء-العسكريين-من-أجل-الانتصار-على-كورونا-1066637737.html
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كوريا الشمالية, العالم, فيروس كورونا
كوريا الشمالية, العالم, فيروس كورونا

صحيفة كورية شمالية رسمية: انتصار البلاد على كورونا هو أعظم إنجاز لها خلال 2022‏

09:36 GMT 10.12.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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قالت الصحيفة الرسمية لكوريا الشمالية، اليوم السبت، إن "انتصار" البلاد على جائحة فيروس "كورونا" ‏المستجد، هو أعظم إنجاز لها لعام 2022.‏
وأشادت صحيفة "ذا رودونغ سينمون"، التابعة لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ، بتوجيهات الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون، في تقديم سياسات الحجر الصحي "في الوقت المناسب والعلمية"، والسيطرة الفعالة على (كوفيد-19)، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وقالت الصحيفة: "ببصيرة كبيرة وتصميم قوي، أقام كيم حواجز الحجر الصحي في البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية وصارمة منذ أول ظهور للفيروس الخبيث".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
زعيم كوريا الشمالية يشيد بتضحيات الأطباء العسكريين من أجل "الانتصار" على كورونا
19 أغسطس, 19:17 GMT
كما نشرت صحيفة "ذا رودونغ سينمون" مقالا في اليوم السابق، يسلط الضوء على جهود مكافحة الفيروسات في كوريا الشمالية.
وفي شهر أغسطس/ آب، أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الانتصار على (كوفيد-19)، وأمر برفع "إجراءات الطوارئ القصوى لمكافحة الوباء" في بيونغ يانغ، مشيرا إلى انتهاء الوباء بعد 3 أشهر من إعلان الإصابة الأولى.
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