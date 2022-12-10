https://sputnikarabic.ae/20221210/عالم-يكشف-عن-طريقة-لتخفيف-وزن-المركبة-الفضائية-عند-إرسالها-إلى-المريخ-1071044048.html
عالم يكشف عن طريقة لتخفيف وزن المركبة الفضائية عند إرسالها إلى المريخ
عالم يكشف عن طريقة لتخفيف وزن المركبة الفضائية عند إرسالها إلى المريخ
كشف نائب مدير الأبحاث في معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يوري بوبيف، عن طريقة لتخفيف وزن المركبة الفضائية عند إرسالها إلى كوكب... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:43+0000
2022-12-10T10:43+0000
2022-12-10T10:43+0000
مجتمع
علوم
مركبة فضائية
كوكب المريخ
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ونقلت صحيفة "روسكي كوسموس" نقلا عن بوبيف، قوله: "وفقًا للتقديرات الأولية، فإن "الإغلاق" الدوري للطاقم سيقلل من الكتلة الإجمالية للسفينة بنسبة 50-70%، ويقصر وقت الرحلة، ويوفر حماية أكثر موثوقية ضد الإشعاع، بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي".هذا وأعلنت شركة "روسكوسموس" و"أي في إم"، في وقت سابق، توقيع اتفاقية سيتم بموجبها دراسة إمكانية جعل رواد الفضاء في النوم الاصطناعي أثناء الرحلات إلى الكواكب الأخرى بحلول عام 2025. في هذا السياق، قال المدير العام للمعهد في مقابلة مع وكالة"سبوتنيك"، إنه تم التخطيط لدراسة "التقنيات النفسية التي تحفز الحالات المتغيرة، والتي تمارس في الثقافات التقليدية لشعوب آسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220630/تلسكوب-روسي-يكتشف-واحات-الهيدروجين-الغامضة-على-خط-استواء-المريخ-1064450458.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, مركبة فضائية, كوكب المريخ
مجتمع, علوم, مركبة فضائية, كوكب المريخ
عالم يكشف عن طريقة لتخفيف وزن المركبة الفضائية عند إرسالها إلى المريخ
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كشف نائب مدير الأبحاث في معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يوري بوبيف، عن طريقة لتخفيف وزن المركبة الفضائية عند إرسالها إلى كوكب المريخ.
ونقلت صحيفة "روسكي كوسموس" نقلا عن بوبيف، قوله: "وفقًا للتقديرات الأولية، فإن "الإغلاق" الدوري للطاقم سيقلل من الكتلة الإجمالية للسفينة بنسبة 50-70%، ويقصر وقت الرحلة، ويوفر حماية أكثر موثوقية ضد الإشعاع، بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي".
ووفقا له، فإن النوم الاصطناعي (جعل رواد الفضاء نياما اصطناعيا) سيسمح خلال الرحلة الاستكشافية، "على سبيل المثال إلى المريخ والعودة" برفض تزويد الطاقم بأطنان من البضائع لمدة عام ونصف تقريبا.
هذا وأعلنت شركة "روسكوسموس" و"أي في إم"، في وقت سابق، توقيع اتفاقية سيتم بموجبها دراسة إمكانية جعل رواد الفضاء في النوم الاصطناعي أثناء الرحلات إلى الكواكب الأخرى بحلول عام 2025. في هذا السياق، قال المدير العام للمعهد في مقابلة مع وكالة"سبوتنيك"، إنه تم التخطيط لدراسة "التقنيات النفسية التي تحفز الحالات المتغيرة، والتي تمارس في الثقافات التقليدية لشعوب آسيا".