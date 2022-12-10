https://sputnikarabic.ae/20221210/عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تتحدث-عن-حادث-سفينة-في-البحر-الأحمر-1071049365.html
"عمليات التجارة البحرية البريطانية" تتحدث عن حادث سفينة في البحر الأحمر
"عمليات التجارة البحرية البريطانية" تتحدث عن حادث سفينة في البحر الأحمر
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، (UKMTO)، اليوم السبت، إنها على علم بتقارير عن حادثة سفينة في البحر الأحمر. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الوكالة البريطانية وهي جزء من البحرية الملكية، إن السفينة وطاقمها في أمان ولم تقع إصابات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.يذكر أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأمم المتحدة، إلى التحقيق في احتراق سفينة حاويات قبالة سواحل السعودية، قبل غرقها في البحر الأحمر.وقال وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكّلة من "أنصار الله"، عبد الوهاب الدرة، خلال لقائه قيادة الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "على الأمم المتحدة إجراء تحقيق عاجل ومشترك حول قضية احتراق وغرق سفينة الحاويات (تي إس إس بيرلا) قبالة سواحل جيزان [جنوب غربي السعودية] في البحر الأحمر".وأضاف أن "السعودية تجبر كل السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف إلى الاتجاه أولاً إلى ميناء جدة أو جيبوتي للتفتيش قبل السماح لها بالمغادرة بعد أيام طويلة من الاحتجاز".
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, بريطانيا
أخبار العالم الآن, بريطانيا
"عمليات التجارة البحرية البريطانية" تتحدث عن حادث سفينة في البحر الأحمر
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قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، (UKMTO)، اليوم السبت، إنها على علم بتقارير عن حادثة سفينة في البحر الأحمر.
وقالت الوكالة البريطانية وهي جزء من البحرية الملكية، إن السفينة وطاقمها في أمان ولم تقع إصابات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يذكر أنه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأمم المتحدة، إلى التحقيق في احتراق سفينة حاويات قبالة سواحل السعودية، قبل غرقها في البحر الأحمر.
وقال وزير النقل في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكّلة من "أنصار الله
"، عبد الوهاب الدرة، خلال لقائه قيادة الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "على الأمم المتحدة إجراء تحقيق عاجل ومشترك حول قضية احتراق وغرق سفينة الحاويات (تي إس إس بيرلا) قبالة سواحل جيزان [جنوب غربي السعودية] في البحر الأحمر".
وأضاف أن "السعودية تجبر كل السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف إلى الاتجاه أولاً إلى ميناء جدة أو جيبوتي للتفتيش قبل السماح لها بالمغادرة بعد أيام طويلة من الاحتجاز".