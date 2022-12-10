https://sputnikarabic.ae/20221210/غازبروم-تعلن-عن-رقم-قياسي-تاريخي-جديد-في-إمدادت-الغاز-للصين-1071051413.html
غازبروم تعلن عن رقم قياسي تاريخي جديد في إمدادات الغاز للصين
غازبروم تعلن عن رقم قياسي تاريخي جديد في إمدادات الغاز للصين
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها وبناء على طلب الجانب الصيني زادت الإمدادات اليومية من الغاز الروسي في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالجدول المعتمد سابقا، ووصلت... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T13:30+0000
2022-12-10T13:30+0000
2022-12-10T13:36+0000
شركة غازبروم
روسيا
الصين
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وكتبت الشركة عبر قناتها على "تليغرام" اليوم السبت: "في 9 ديسمبر، سجلت شركة غازبروم رقماً قياسياً تاريخياً جديداً للشحنات اليومية من الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "سيلا سيبيريا"".وأضاف بيان الشركة: "امتثلت غازبروم لطلب الجانب الصيني زيادة إمدادات الغاز اليومية في ديسمبر مقارنة بالجدول الزمني المعتمد سابقا لعام 2022".وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الجمعة أن سقف الأسعار لن يؤثر على روسيا بأي شكل من الأشكال.وقال بوتين: "لا تقلقوا، القضية تتمثل في أن سقف الأسعار يتوافق مع مستويات الأسعار التي نبيع بها اليوم، لذلك لن يؤثر ذلك على عمليات البيع".
https://sputnikarabic.ae/20221208/غازبروم-الروسية-إمدادات-الغاز-إلى-الصين-ارتفعت-في-ديسمبر-لتصل-إلى-حد-أقصى-جديد-يوميا-2022-شحنة-1070993320.html
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شركة غازبروم, روسيا, الصين
شركة غازبروم, روسيا, الصين
غازبروم تعلن عن رقم قياسي تاريخي جديد في إمدادات الغاز للصين
13:30 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها وبناء على طلب الجانب الصيني زادت الإمدادات اليومية من الغاز الروسي في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالجدول المعتمد سابقا، ووصلت في 9 ديسمبر إلى رقم قياسي تاريخي جديد".
وكتبت الشركة عبر قناتها على "تليغرام
" اليوم السبت: "في 9 ديسمبر، سجلت شركة غازبروم رقماً قياسياً تاريخياً جديداً للشحنات اليومية من الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "سيلا سيبيريا"".
وبلغت الزيادة في الالتزامات التعاقدية اليومية لشركة غازبروم بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز 16.4%
وأضاف بيان الشركة: "امتثلت غازبروم لطلب الجانب الصيني زيادة إمدادات الغاز اليومية في ديسمبر مقارنة بالجدول الزمني المعتمد سابقا لعام 2022".
تتم عمليات التسليم بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز الثنائية طويلة الأجل بين شركة غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الجمعة أن سقف الأسعار لن يؤثر على روسيا بأي شكل من الأشكال.
وقال بوتين
: "لا تقلقوا، القضية تتمثل في أن سقف الأسعار يتوافق مع مستويات الأسعار التي نبيع بها اليوم، لذلك لن يؤثر ذلك على عمليات البيع".