https://sputnikarabic.ae/20221210/غازبروم-تعلن-عن-رقم-قياسي-تاريخي-جديد-في-إمدادت-الغاز-للصين-1071051413.html

غازبروم تعلن عن رقم قياسي تاريخي جديد في إمدادات الغاز للصين

غازبروم تعلن عن رقم قياسي تاريخي جديد في إمدادات الغاز للصين

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها وبناء على طلب الجانب الصيني زادت الإمدادات اليومية من الغاز الروسي في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالجدول المعتمد سابقا، ووصلت... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T13:30+0000

2022-12-10T13:30+0000

2022-12-10T13:36+0000

شركة غازبروم

روسيا

الصين

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وكتبت الشركة عبر قناتها على "تليغرام" اليوم السبت: "في 9 ديسمبر، سجلت شركة غازبروم رقماً قياسياً تاريخياً جديداً للشحنات اليومية من الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "سيلا سيبيريا"".وأضاف بيان الشركة: "امتثلت غازبروم لطلب الجانب الصيني زيادة إمدادات الغاز اليومية في ديسمبر مقارنة بالجدول الزمني المعتمد سابقا لعام 2022".وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الجمعة أن سقف الأسعار لن يؤثر على روسيا بأي شكل من الأشكال.وقال بوتين: "لا تقلقوا، القضية تتمثل في أن سقف الأسعار يتوافق مع مستويات الأسعار التي نبيع بها اليوم، لذلك لن يؤثر ذلك على عمليات البيع".

https://sputnikarabic.ae/20221208/غازبروم-الروسية-إمدادات-الغاز-إلى-الصين-ارتفعت-في-ديسمبر-لتصل-إلى-حد-أقصى-جديد-يوميا-2022-شحنة-1070993320.html

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