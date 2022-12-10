https://sputnikarabic.ae/20221210/فايز-الشهري-يكشف-في-حواره-مع-سبوتنيك-أهداف-القمة-العربية-الصينية-والنتائج-المرتقبة-1071059298.html

فايز الشهري يكشف في حواره مع "سبوتنيك" أهداف القمة العربية الصينية والنتائج المرتقبة

فايز الشهري يكشف في حواره مع "سبوتنيك" أهداف القمة العربية الصينية والنتائج المرتقبة

قال الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، إن القمة الصينية - العربية غير مسبوقة من حيث الحضور والتمثيل والتأثير في... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T16:46+0000

2022-12-10T16:46+0000

2022-12-10T16:46+0000

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وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية والعالم العربي يراعيان مصالحهما الاقتصادية في ظل ظرف دقيق يمر به العالم... إليكم نص الحوار.في البداية دكتور ما الرسائل من القمم الثلاث التي استضافتها الرياض بحضور الرئيس الصيني؟القمة التي استضافتها المملكة ليست قمة انحياز أو عدم انحياز هي تعزز المصالح وتقرأ خارطة التحولات الاقتصادية في العالم، خاصة أن المملكة المصدر الرئيسي للنفط، ومعظم أسواق النفط الخليجية تتجه للشرق وعلى رأسها الصين، وبشكل عام هي قمة "التوازن".القمة لا تعني أي انحياز لأي جهة دون أخرى، لكنها تراعي المصالح والظروف السياسية الراهنة، كما عقدت قمة سابقة بحضور الرئيس الأمريكي ومجموعة من الدول العربية والإسلامية، وفي النهاية المملكة العربية السعودية تبحث عن مصالحها.يشهد العالم أزمة اقتصادية حادة في الفترة الراهنة...هل لهذه القمة انعكاسات اقتصادية مباشرة على الخليج والشرق الأوسط؟لا شك أن رؤية 2030 تركز في البرنامج الأساسي على الاقتصاد وتحديد الوضع الاقتصادي للمملكة والاستعداد المستقبلي الذي لا يكون فيه النفط المورد الأول.وبالتالي هي محاولة للاستفادة من الوضع الراهن، خاصة أن وضع الاقتصاد العالمي الحالي في حالة ركود، في المقابل فإن الوضع الاقتصادي في المملكة متميز، وتحاول المملكة من خلال العلاقات تعزيز بدائل النفط ودعم أهداف رؤية 2030.في ظل عدم الرضاء من الغرب على هذا التقارب... كيف تتعامل المملكة مع أي ضغوط من الغرب وخاصة واشنطن؟بشكل عام الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تحاول أن تحقق التوازن في العلاقات الدولية، وهي حريصة على هذا التوازن في علاقاتها مع الجميع، وليس هناك ما يملي على هذه الدول أولوياتها الاقتصادية.كما أن المصلحة الاقتصادية تقتضي أن تكون هناك علاقات جيدة مع الشرق الذي يمثل السوق الرئيسي للنفط، خاصة أن الغرب وجد البدائل، وأصبحت من مصلحة الخليج إقامة علاقات متوازنة من أجل توازن أسواق الطاقة واستمرار تدفق واردات النفط.كما أعتقد أن واشنطن تحترم هذا التنوع في الوقت الراهن، كما أملت عليها مصالحها أن تلتقي مع الجانب الروسي، وفي النهاية الخيار العربي هو مفتوح على عالم متعدد العلاقات والشراكات.أشرت إلى أن العالم العربي والخليج منفتح على عالم متعدد الشراكات والعلاقات... كيف ترى مستقبل العلاقة مع الجانب الروسي؟العالم العربي أوضح موقفه خلال الأزمة في أوكرانيا، وهو يعول على أمل أن تكون هناك مرحلة للسلام والحوار هو الأساس لحل الأزمة. وبالطبع روسيا دولة مهمة في العالم، ولكن في مثل هذه التجاذبات رأت الدول العربية أن تبقى على الحياد، على أمل إيجاد الحل المشترك، وكمل أعلنت المملكة والدول العربية الاستعداد لدعم أي حوار يهدف لحل الأزمة.خلال الأشهر الماضية هاجمت بعض الدول والصحف المملكة بسب قرارات أوبك الخاصة بتحديد كميات الإنتاج... برأيك لماذا هوجمت السعودية دون غيرها من أعضاء المنظمة؟يصعب وضع المواقف التي اتخذتها "أوبك+" في إطار الانحياز أو عدم الانحياز، خاصة أن القرارات تتخذ وفق المصلحة التي كانت تقتضي ضبط أسواق الطاقة، في حين أن العالم يعيش حالة من الركود قد تتحول إلى انكماش في الوقت القريب، والمملكة تحاول أن تستبق هذه المؤشرات الاقتصادية بوضع سياسة للاقتصاد والطاقة دون ضرر للمنتجين أو المستهلكين، وهو الموقف الذي تحاول المملكة أن يكون المتوازن والسائد. وبشكل عام إذا أفاد أحد الأطراف دون الآخر فإنه سيتغير وفقا للتغير في وضع الاقتصاد والمؤشرات العالمية.بشأن الجوانب التي شددت عليها القمة الخليجية ما أهم النقاط فيها من وجهة نظرك؟لا تخرج عن العنوان الرئيسي الخاص بالتعاون والسلم، وهي تؤكد على تغليب التنمية والسلم على الأهداف السياسية التي تسعى لها بعض الدول. وهناك اتفاق عام بين الدول التي تربطها شراكة مع الصين بأن السلام والاستقرار وحل النزاعات بشكل هادىء هو الذي يضمن النمو الاقتصادي، كما يتضمن الإعلان من الجانب الصيني عدم الترحيب بأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول سواء كان من إيران أو من غيرها.حسب إشارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن القمة تؤسس لمرحلة جديدة...ما أبرز مؤشرات هذه المرحلة حسب قراءتك؟القمة غير مسبوقة من حيث الحضور والتمثيل والتأثير في السياسة الاقتصادية العالمية، خاصة في المشهد الاقتصادي العالمي في هذا التوقيت بالذات، الذي يشهد تغيرات قوية، مع الأخذ بأن الصين هي لاعب قوي في المشهد الاقتصادي القادم ولها دورها الكبير في المستقبل، خاصة أن لديها العديد من الخبرات في العديد من المجالات، كما أن المملكة تحرص على توطينن بعض الصناعات والتكنولوجيا. كما أن المملكة يمكن أن تكون نقطة انطلاق بالنسبة للصين في المنطقة نظرا لموقعها ومكانتها.بشأن أهمية الاستقرار في المنطقة... هل بات التقارب مع إيران ممكنا؟المملكة دائما مواقفها معلنة وصريحة، وليس لها أيادي خفية تلعب في الداخل الإيراني أو الجوار الإيراني، وأعلنت أكثر من مرة أن إيران هي بلد جار، كما أن دعم الاستقرار في المنطقة يتطلب الكف عن التدخل في دول المنطقة، والكف عن دعم المليشيات في العديد من الدول العربية. الطموح الآن أن يكون للدول الكبرى دورها في دعم الاستقرار والجهود الرامية إلى الاستقرار والتنمية في المنطقة.هل تتجه المملكة إلى تنويع مصادر التسليح وتوطين الصناعات العسكرية؟برامج توطين الصناعات العسكرية هي معلنة ومستمرة بالفعل، وعمليات تنويع شراء الأسلحة هي معلنة أيضا وكل ما تحتاجه المملكة من مواد متاحة في الأسواق العالمية، أما بشأن الميزانية فإنها تدعم التوجه نحو توطين الصناعات الكبرى في المملكة، وهي طموحات سعودية معلنة وضمن برامج واستراتيجيات المملكة.أجرى الحوار: محمد حميدة

https://sputnikarabic.ae/20221209/الرئيس-الصيني-تعمل-بكين-ودول-الخليج-على-تطوير-الدفع-بالعملات-الوطنية-1071037217.html

https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-ترد-على-بيان-السعودية-والصين-الذي-دعاها-إلى-احترام-مبدأ-حسن-الجوار-1071045354.html

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