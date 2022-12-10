https://sputnikarabic.ae/20221210/فرنسا-تهزم-إنجلترا-وتستعد-للقاء-المغرب-في-نصف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1071069511.html
فرنسا تهزم إنجلترا وتستعد للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
فرنسا تهزم إنجلترا وتستعد للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
فاز المنتخب الفرنسي على منتخب إنجلترا (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T21:49+0000
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وتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف النهائي، ليواجه منتخب المغرب الذي سبقه بالتأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على البرتغال، في المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم.وتقدمت فرنسا بهدف لـ أوريلين تشواميني، في الدقيقة 17، لكن هاري كين، استطاع تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.لكن المنتخب الفرنسي استطاع إحراز هدفه الثاني عن طريق أوليفيه جيرو، في الدقيقة 78 لينهي المباراة بهذه النتيجة.ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الاتحاد-العربي-لكرة-القدم-يعلق-على-تأهل-المغرب-للمربع-الذهبي-في-مونديال-قطر-2022-1071066674.html
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رياضة, أخبار فرنسا , قطر, أخبار المغرب اليوم
رياضة, أخبار فرنسا , قطر, أخبار المغرب اليوم
فرنسا تهزم إنجلترا وتستعد للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
21:49 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
فاز المنتخب الفرنسي على منتخب إنجلترا (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف النهائي، ليواجه منتخب المغرب
الذي سبقه بالتأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على البرتغال، في المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم.
وتقدمت فرنسا بهدف لـ أوريلين تشواميني، في الدقيقة 17، لكن هاري كين، استطاع تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي
في الدقيقة 54 من عمر المباراة.
لكن المنتخب الفرنسي استطاع إحراز هدفه الثاني عن طريق أوليفيه جيرو، في الدقيقة 78 لينهي المباراة بهذه النتيجة.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين
.