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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/فرنسا-تهزم-إنجلترا-وتستعد-للقاء-المغرب-في-نصف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1071069511.html
فرنسا تهزم إنجلترا وتستعد للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
فرنسا تهزم إنجلترا وتستعد للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
فاز المنتخب الفرنسي على منتخب إنجلترا (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
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وتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف النهائي، ليواجه منتخب المغرب الذي سبقه بالتأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على البرتغال، في المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم.وتقدمت فرنسا بهدف لـ أوريلين تشواميني، في الدقيقة 17، لكن هاري كين، استطاع تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.لكن المنتخب الفرنسي استطاع إحراز هدفه الثاني عن طريق أوليفيه جيرو، في الدقيقة 78 لينهي المباراة بهذه النتيجة.ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الاتحاد-العربي-لكرة-القدم-يعلق-على-تأهل-المغرب-للمربع-الذهبي-في-مونديال-قطر-2022-1071066674.html
https://sputnikarabic.ae/20221210/فيفا-يفتح-دعوى-تأديبية-ضد-الأرجنتين-بسبب-سلوكيات-لاعبيها-1071057901.html
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رياضة, أخبار فرنسا , قطر, أخبار المغرب اليوم
رياضة, أخبار فرنسا , قطر, أخبار المغرب اليوم

فرنسا تهزم إنجلترا وتستعد للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

21:49 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 10.12.2022)
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISمنتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022
منتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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فاز المنتخب الفرنسي على منتخب إنجلترا (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف النهائي، ليواجه منتخب المغرب الذي سبقه بالتأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على البرتغال، في المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم.
المنتخب المغربي في مباراة البرتغال بكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
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20:50 GMT
وتقدمت فرنسا بهدف لـ أوريلين تشواميني، في الدقيقة 17، لكن هاري كين، استطاع تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.
لكن المنتخب الفرنسي استطاع إحراز هدفه الثاني عن طريق أوليفيه جيرو، في الدقيقة 78 لينهي المباراة بهذه النتيجة.
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16:02 GMT
ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين.
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