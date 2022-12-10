https://sputnikarabic.ae/20221210/في-ذكرى-انطلاقها-الـ-35-حماس-تنظم-عرضا-عسكريا-في-غزة-تحت-اسم-عرين-الأسود-فيديو-وصور-1071059043.html

في ذكرى انطلاقها الـ 35... "حماس" تنظم عرضا عسكريا في غزة تحت اسم "عرين الأسود" (فيديو وصور)

في ذكرى انطلاقها الـ 35... "حماس" تنظم عرضا عسكريا في غزة تحت اسم "عرين الأسود" (فيديو وصور)

نظمت حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم السبت، عرضا عسكريا في ذكرى تأسيسها الـ 35 تحت اسم "عرين الأسود"، في إشارة لمجموعة مسلحة ظهرت في نابلس شمالي الضفة الغربية... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T16:27+0000

2022-12-10T16:27+0000

2022-12-10T16:27+0000

حركة حماس

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العالم العربي

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وجاب العرض شوارع مدينة غزة، ورفع المشاركون فيه أعلام الحركة الخضراء والأعلام الفلسطينية وصورا لشبان من الضفة الغربية قتلتهم إسرائيل.وشارك في العرض العسكري ملثمون ومسلحون وقيادات من حركة "حماس"، ضمن فعاليات الانطلاقة الـ 35 للحركة.وخلال العرض قال محمد حمادة، الناطق باسم "حماس" عن مدينة القدس، إن "المقاومة في الضفة المحتلة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني".وأضاف وفق بيان للحركة: "شعبنا الفلسطيني سيبقى يدافع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل حتى دحر الاحتلال عن أرضنا"، داعيا الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل "للانتفاض بوجه الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا".وجدد حمادة رفض "حماس" لـ "كل مشاريع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والتنسيق الأمني مع الاحتلال".واعتبر المتحدث أن "أسباب انتفاضة الحجارة التي اندلعت عام 1987 هي ذاتها ما زالت قائمة، وتتأكد وتزداد في ظلّ جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة والقدس واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة".وأكد أن قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية "على رأس أولويات الحركة التي تأسست في قطاع غزة عام 1987.و"عرين الأسود" هي مجموعة فلسطينية مسلحة، ظهرت علنا لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، بمدينة نابلس، ونفذت العديد من الهجمات ضد عناصر الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة.وتمكنت إسرائيل من اغتيال واعتقال العشرات من قادة "العرين"، إلا أن المجموعة عادت وظهرت أمس الجمعة في استعراض عسكري ضم عشرات الملثمين في البلدة القديمة من نابلس.

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