في ذكرى انطلاقها الـ 35... "حماس" تنظم عرضا عسكريا في غزة تحت اسم "عرين الأسود" (فيديو وصور)
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
© AP Photo / Adel Hana
نظمت حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم السبت، عرضا عسكريا في ذكرى تأسيسها الـ 35 تحت اسم "عرين الأسود"، في إشارة لمجموعة مسلحة ظهرت في نابلس شمالي الضفة الغربية ونفذت العديد من الهجمات ضد إسرائيل.
وجاب العرض شوارع مدينة غزة، ورفع المشاركون فيه أعلام الحركة الخضراء والأعلام الفلسطينية وصورا لشبان من الضفة الغربية قتلتهم إسرائيل.
يحمل اسم "عـــريـــن الأســـــــود".. مسير عسكري يجوب شوارع مدينة غزة في الذكرى الـ 35 لانطلاقة حركة حـمـــــــــاس. #فريق_مجاهدون #حماس35 #حركة_حماس #حماس #عرين_الأسود #عرين_الأسود pic.twitter.com/yLUYg1S6jH— 🇵🇸 محاربة الصحراء 🇩🇿 (@ANadoch123) December 10, 2022
وشارك في العرض العسكري ملثمون ومسلحون وقيادات من حركة "حماس"، ضمن فعاليات الانطلاقة الـ 35 للحركة.
للجَوقة العَسكَريّة فَصلٌ مِن فُصول الإنطِلاقَة.💚#الطوفان_الهادر #حماس_35 #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/wdRwuTMenU— 🇵🇸💚queen rania💚🇵🇸 (@queenra70257960) December 10, 2022
وخلال العرض قال محمد حمادة، الناطق باسم "حماس" عن مدينة القدس، إن "المقاومة في الضفة المحتلة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني".
وأضاف وفق بيان للحركة: "شعبنا الفلسطيني سيبقى يدافع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل حتى دحر الاحتلال عن أرضنا"، داعيا الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل "للانتفاض بوجه الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا".
📹 فيديو صفا| مسيرة بغزة تحمل اسم "عرين الأسود" في ذكرى الانطلاقة الـ35 لحركة حماس pic.twitter.com/mcyPbEkqpM— وكالة صفا (@SafaPs) December 10, 2022
وجدد حمادة رفض "حماس" لـ "كل مشاريع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والتنسيق الأمني مع الاحتلال".
واعتبر المتحدث أن "أسباب انتفاضة الحجارة التي اندلعت عام 1987 هي ذاتها ما زالت قائمة، وتتأكد وتزداد في ظلّ جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة والقدس واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة".
وأكد أن قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية "على رأس أولويات الحركة التي تأسست في قطاع غزة عام 1987.
و"عرين الأسود" هي مجموعة فلسطينية مسلحة، ظهرت علنا لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، بمدينة نابلس، ونفذت العديد من الهجمات ضد عناصر الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة.
وتمكنت إسرائيل من اغتيال واعتقال العشرات من قادة "العرين"، إلا أن المجموعة عادت وظهرت أمس الجمعة في استعراض عسكري ضم عشرات الملثمين في البلدة القديمة من نابلس.