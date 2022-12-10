https://sputnikarabic.ae/20221210/في-لقائه-نجيب-ميقاتي-محمد-بن-سلمان-يؤكد-حرص-السعودية-على-أمن-لبنان-واستقراره-1071070027.html

في لقائه نجيب ميقاتي.. محمد بن سلمان يؤكد حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره

في لقائه نجيب ميقاتي.. محمد بن سلمان يؤكد حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم السبت، نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T21:55+0000

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لبنان

ولي العهد محمد بن سلمان

العالم العربي

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، أنه جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، واستمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه السعودية وفرنسا للشعب اللبناني.ومن جانبه، عبر نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، عن شكره وتقديره الدائمين لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة حيال المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام التي تلت إقرار وثيقة "الوفاق الوطني" في مؤتمر الطائف.وشدد ميقاتي على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى السعودية وكل الدول العربية، على رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.وكان نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، قد شارك في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض.وفشل البرلمان اللبناني للمرة التاسعة، أول أمس الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.وصوّت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".وصوّت 39 نائبا بورقة بيضاء، و9 أصوات للبنان الجديد، 5 أصوات لعصام خليفة، 9 أوراق لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.

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السعودية, لبنان, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي