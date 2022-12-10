https://sputnikarabic.ae/20221210/قناة-عبرية-معلومات-من-إسرائيل-ساعدت-في-إنقاذ-آخر-قوة-أمريكية-بأفغانستان-1071057525.html

قناة عبرية: معلومات من إسرائيل ساعدت في إنقاذ آخر قوة أمريكية بأفغانستان

قناة عبرية: معلومات من إسرائيل ساعدت في إنقاذ آخر قوة أمريكية بأفغانستان

أفادت قناة عبرية، مساء اليوم السبت، بأن معلومات نقلتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى واشنطن ساعدت في إنقاذ آخر قوة أمريكية في أفغانستان من استهدافها بسيارة... 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T15:56+0000

2022-12-10T15:56+0000

2022-12-10T15:56+0000

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وأضافت القناة "12": "وسط الفوضى العارمة، تحركت آخر قافلة من المقاتلين الأمريكيين في طريقها إلى مطار كابول، عاصمة أفغانستان. كان سباقا مع الزمن حيث قام مقاتلو طالبان بمطاردتهم وإطلاق النار عليهم - ومحاولة تدفيع أمريكا الثمن الأخير. عامل غير متوقع ساعد في إنقاذ الجنود الأمريكيين في هذه القافلة".وتابعت: "أدرك ضباط المخابرات الإسرائيلية أن سيارة مفخخة كان بداخلها أحد عناصر تنظيم "داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول) كانت في طريقها بالفعل إلى القافلة".وتضيف القناة "شعبة المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي (أمان) لديها قناة مباشرة مع زملائها في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وكانت المخابرات الإسرائيلية تعلم ما يجب على القافلة أن تفعله للهروب من الجحيم".تمكن الجنود الأمريكيون من تغيير مسار السير، وتمكنوا من الهروب من هجوم في اللحظة الأخيرة. بينما لم يحالف هذا الحظ وحدة أمريكية أخرى، إذ أدى انفجار عبوة ناسفة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا في منطقة أخرى في كابول، قبل صعودهم مباشرة إلى الطائرات التي كان من المفترض أن تعيدهم إلى بلادهم، وكان تنظيم "داعش" وراء هذا الهجوم، بحسب القناة "12".وقالت القناة: "تراقب إسرائيل، من خلال أجهزتها الاستخبارية، عن كثب أنشطة داعش في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يستخدم رجال المخابرات الأقمار الصناعية وقدرات التنصت والحرب الإلكترونية والعملاء لمراقبة عناصر التنظيم واستخلاص التحذيرات حول الهجمات من المعلومات التي تم جمعها. قد تكون أفغانستان بعيدة، لكن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تصل إلى هناك أيضا".وأضافت "تعمل إسرائيل والولايات المتحدة بشكل وثيق في جميع أنحاء الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث تتبادلا المعلومات وتنفذان الهجمات والإجراءات المضادة ضد النشطاء الإرهابيين".ومضت بالقول: "هذه هي الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه العملية، وهي عملية لا يزال اسمها الرمزي طي الكتمان. في الماضي، تمكن عناصر الوحدة 8200 (خاصة بالحرب الإلكترونية بالجيش الإسرائيلي) من إحباط هجوم في أستراليا. تقود شعبة المخابرات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة عمليات مضادة أسفرت عن منع تنظيم داعش من تنفيذ عشرات العمليات الإرهابية".يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار أفغانستان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن