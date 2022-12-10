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https://sputnikarabic.ae/20221210/لافروف-فكرة-إنشاء-اتحاد-الغاز-لا-تتضمن-أي-لعبة-جيوسياسية-1071056061.html
لافروف: فكرة إنشاء اتحاد الغاز لا تتضمن أي لعبة جيوسياسية
لافروف: فكرة إنشاء اتحاد الغاز لا تتضمن أي لعبة جيوسياسية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، لا تشتمل على أي لعبة جيوسياسية. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T15:31+0000
2022-12-10T15:31+0000
سيرغي لافروف
روسيا
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "خبر 24" الكازاخية: "في الوقت الحالي، يتم مناقشة مبادرة تشكيل مشروع ثلاثي الأطراف حول الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان".وتابع لافروف: "روسيا وكازاخستان وأوزبكستان دول جارة وتملك نظاما مشتركا لنقل الغاز، وتهتم بضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز مع مراعاة ذروة الاستهلاك الموسمي".ووصف لافروف العلاقة بين روسيا وكازاخستان: "علاقاتنا تحالفية، ودائما ما نمد يد العون لبعضنا البعض ونظهر تفهمًا للقرارات التي يتم اتخاذها في أستانا وموسكو".وأردف لافروف: "إن أي اتصالات على جميع المستويات هي دائمًا مساهمة ملموسة وعملية في تعزيز أساس التعاون الثنائي والاتفاق على المهام التي تسمح لنا ببناء الإمكانات الاقتصادية لبلداننا بشكل فعال وتحسين رفاهية المواطنين".أما بالنسبة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقد بقيت مؤشراته في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام عند مستوى الفترة الماضية لعام 2021، بل وأصبحت أعلى قليلاً.
https://sputnikarabic.ae/20221208/فكرة-اتحاد-الغاز-بين-روسيا-وكازاخستان-وأوزبكستان-في-مرحلة-البحث-حاليا-1070993197.html
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سيرغي لافروف, روسيا, كازاخستان
سيرغي لافروف, روسيا, كازاخستان

لافروف: فكرة إنشاء اتحاد الغاز لا تتضمن أي لعبة جيوسياسية

15:31 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، لا تشتمل على أي لعبة جيوسياسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "خبر 24" الكازاخية: "في الوقت الحالي، يتم مناقشة مبادرة تشكيل مشروع ثلاثي الأطراف حول الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان".

المحللون ولا سيما في الغرب تحدثوا على الفور عن لعبة سياسية أو جيوسياسية ما، ليس هناك أي لعبة هنا.

وتابع لافروف: "روسيا وكازاخستان وأوزبكستان دول جارة وتملك نظاما مشتركا لنقل الغاز، وتهتم بضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز مع مراعاة ذروة الاستهلاك الموسمي".
ووصف لافروف العلاقة بين روسيا وكازاخستان: "علاقاتنا تحالفية، ودائما ما نمد يد العون لبعضنا البعض ونظهر تفهمًا للقرارات التي يتم اتخاذها في أستانا وموسكو".
نحن ننسق بشكل وثيق أنشطتنا على المستوى الإقليمي وعلى الساحة الدولية.
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
فكرة "اتحاد الغاز" بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان في مرحلة البحث حاليا
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وأردف لافروف: "إن أي اتصالات على جميع المستويات هي دائمًا مساهمة ملموسة وعملية في تعزيز أساس التعاون الثنائي والاتفاق على المهام التي تسمح لنا ببناء الإمكانات الاقتصادية لبلداننا بشكل فعال وتحسين رفاهية المواطنين".
على الرغم من كل العقوبات التي فرضها الغرب بنشاط مخالفا جميع قواعد القانون الدولي ومبادئ اقتصاد السوق، لم يتأثر حجم التجارة لدينا.
أما بالنسبة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقد بقيت مؤشراته في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام عند مستوى الفترة الماضية لعام 2021، بل وأصبحت أعلى قليلاً.
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