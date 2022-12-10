https://sputnikarabic.ae/20221210/لبناناعتقال-فنانة-والتحقيق-معها-في-ملف-تبييض-أموال-مرتبط-بحاكم-المصرف-المركزي-1071053141.html
لبنان...اعتقال فنانة والتحقيق معها في ملف تبييض أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي
لبنان...اعتقال فنانة والتحقيق معها في ملف تبييض أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "الفنانة ستيفاني صليبا اعتقلت على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T14:50+0000
2022-12-10T14:50+0000
2022-12-10T14:54+0000
لبنان
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وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه "بعد استجواب الممثلة ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام حقيبتها وهاتفها ومقتنياتها".يأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ أبريل/ نيسان بعد الإدعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".ويواجه رياض سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس/ آذار تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس.وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة واختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي.واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب.
https://sputnikarabic.ae/20220414/حاكم-مصرف-لبنان-أبلغت-القضاء-السويسري-بأني-جاهز-للتحقيق-وأنتظر-استدعاءهم-لي-1061200734.html
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لبنان, أخبار لبنان
لبنان...اعتقال فنانة والتحقيق معها في ملف تبييض أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي
14:50 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "الفنانة ستيفاني صليبا اعتقلت على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة".
وحسب الوكالة
الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه "بعد استجواب الممثلة ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام حقيبتها وهاتفها ومقتنياتها".
يأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ أبريل/ نيسان بعد الإدعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
ويواجه رياض سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس/ آذار تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة واختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي.
واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب.