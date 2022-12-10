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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/ما-هو-شرط-حصول-أوكرانيا-على-الـ-19-مليار-دولار-التي-توصل-المجلس-الأوروبي-لاتفاق-بشأنها-1071061290.html
ما هو شرط حصول أوكرانيا على الـ 18 مليار يورو التي توصل المجلس الأوروبي لاتفاق بشأنها؟
ما هو شرط حصول أوكرانيا على الـ 18 مليار يورو التي توصل المجلس الأوروبي لاتفاق بشأنها؟
توصل المجلس الأوروبي لاتفاق حول حزمة تشريعية لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو، في شكل قروض، لكن كييف لن تستطيع الحصول عليها إلى في حالة... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T17:20+0000
2022-12-10T17:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت: "توصل المجلس إلى اتفاق حول حزمة تشريعية ستمكن الاتحاد من مساعدة أوكرانيا ماليا بمبلغ قيمته 18 مليار يورو (نحو 19 مليار دولار) خلال 2023".وأضاف البيان أن "المقترح تم إقراره من قبل المجلس اليوم من خلال إجراء خطي، وسيتم تقديمه إلى البرلمان الأوروبي لاعتماده المحتمل الأسبوع المقبل".وأشار البيان إلى أن أوكرانيا ستحصل على هذه الأموال في شكل قروض مع فترة سماح مدتها 10 سنوات.يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برنامج تمويل جديد لدعم أوكرانيا ماليا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو خلال عام 2023.وتتلقى كييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/ شباط الماضي، مساعدات عسكرية ومالية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة والدول الغربية، حيث يسعى الغرب من خلال دعم نظام كييف إلى عرقلة أهداف العملية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها سواء بالوسائل السلمية أو الوسائل الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221109/رئيس-المجلس-الأوروبي-يدعو-إلى-تكثيف-المفاوضات-لحل-أزمة-الطاقة-1069993536.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا

ما هو شرط حصول أوكرانيا على الـ 18 مليار يورو التي توصل المجلس الأوروبي لاتفاق بشأنها؟

17:20 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 10.12.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوررئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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توصل المجلس الأوروبي لاتفاق حول حزمة تشريعية لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو، في شكل قروض، لكن كييف لن تستطيع الحصول عليها إلى في حالة معينة تتطلب موافقة جميع الدول الأوروبية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت: "توصل المجلس إلى اتفاق حول حزمة تشريعية ستمكن الاتحاد من مساعدة أوكرانيا ماليا بمبلغ قيمته 18 مليار يورو (نحو 19 مليار دولار) خلال 2023".
وأضاف البيان أن "المقترح تم إقراره من قبل المجلس اليوم من خلال إجراء خطي، وسيتم تقديمه إلى البرلمان الأوروبي لاعتماده المحتمل الأسبوع المقبل".
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وأشار البيان إلى أن أوكرانيا ستحصل على هذه الأموال في شكل قروض مع فترة سماح مدتها 10 سنوات.
يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برنامج تمويل جديد لدعم أوكرانيا ماليا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو خلال عام 2023.
ويتطلب حصول أوكرانيا على تلك الأموال موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان.
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وتتلقى كييف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/ شباط الماضي، مساعدات عسكرية ومالية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة والدول الغربية، حيث يسعى الغرب من خلال دعم نظام كييف إلى عرقلة أهداف العملية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها سواء بالوسائل السلمية أو الوسائل الأخرى.
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