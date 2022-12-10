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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/محلل-أمريكي-انتصار-أوكرانيا-غير-مفيد-لواشنطن-وأهداف-كييف-أصبحت-لا-تتوافق-معها-1071042510.html
محلل أمريكي: انتصار أوكرانيا غير مفيد لواشنطن وأهداف كييف أصبحت لا تتوافق معها
محلل أمريكي: انتصار أوكرانيا غير مفيد لواشنطن وأهداف كييف أصبحت لا تتوافق معها
قال المحلل العسكري الأمريكي، برايان كلارك، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى انتصار نظام كييف في الأزمة الحالية، لافتا إلى أن ذلك غير مفيد لواشنطن. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T08:38+0000
2022-12-10T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر كلارك في مقال نشر على موقع "1945"، أن الولايات المتحدة ترى أن انتصار كييف يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية مع روسيا، وواشنطن لا تريد ذلك.وأضاف: "على حد تعبير بايدن، تريد أمريكا علاقات مستقرة من روسيا. ولذلك فإن انتصار أوكرانيا سيجعل ذلك شبه مستحيل".ولفت كلارك إلى أن روسيا قد حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية لحماية أراضيها، مشيرا إلى أن إدارة بايدن تريد تجنب ذلك.وتابع: "واشنطن بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الحالية لدعم كييف والتأكد من أن هذا الصراع لن يتصاعد إلى حرب نووية".كما حث كلارك الولايات المتحدة على البدء في الضغط على كييف لتقليل توقعاتها وأن تكون أكثر انفتاحا على محادثات السلام مع روسيا.يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مهمتها تتمثل في حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-يعد-بإمطار-أي-دولة-معتدية-بمئات-الصواريخ-1071027411.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

محلل أمريكي: انتصار أوكرانيا غير مفيد لواشنطن وأهداف كييف أصبحت لا تتوافق معها

08:38 GMT 10.12.2022
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Photo / U.S. Army Europe
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قال المحلل العسكري الأمريكي، برايان كلارك، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى انتصار نظام كييف في الأزمة الحالية، لافتا إلى أن ذلك غير مفيد لواشنطن.
وذكر كلارك في مقال نشر على موقع "1945"، أن الولايات المتحدة ترى أن انتصار كييف يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية مع روسيا، وواشنطن لا تريد ذلك.
وأضاف: "على حد تعبير بايدن، تريد أمريكا علاقات مستقرة من روسيا. ولذلك فإن انتصار أوكرانيا سيجعل ذلك شبه مستحيل".
وأوضح المحلل الأمريكي أن أهداف زيلينسكي، والتي تتمثل في استعادة كامل أراضي البلاد، لم تعد تتوافق مع أهداف واشنطن.
ولفت كلارك إلى أن روسيا قد حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية لحماية أراضيها، مشيرا إلى أن إدارة بايدن تريد تجنب ذلك.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
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وتابع: "واشنطن بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الحالية لدعم كييف والتأكد من أن هذا الصراع لن يتصاعد إلى حرب نووية".
ويرى المحلل أن استعادة الأراضي الأوكرانية بالكامل لا تستحق مخاطر الحرب النووية، مشددا على أن التعاون والعلاقة المثمرة مع موسكو كانت أكثر قيمة من أوكرانيا بكامل سيادتها.
كما حث كلارك الولايات المتحدة على البدء في الضغط على كييف لتقليل توقعاتها وأن تكون أكثر انفتاحا على محادثات السلام مع روسيا.
يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مهمتها تتمثل في حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT
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