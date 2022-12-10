https://sputnikarabic.ae/20221210/محلل-أمريكي-انتصار-أوكرانيا-غير-مفيد-لواشنطن-وأهداف-كييف-أصبحت-لا-تتوافق-معها-1071042510.html

محلل أمريكي: انتصار أوكرانيا غير مفيد لواشنطن وأهداف كييف أصبحت لا تتوافق معها

محلل أمريكي: انتصار أوكرانيا غير مفيد لواشنطن وأهداف كييف أصبحت لا تتوافق معها

قال المحلل العسكري الأمريكي، برايان كلارك، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى انتصار نظام كييف في الأزمة الحالية، لافتا إلى أن ذلك غير مفيد لواشنطن. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T08:38+0000

2022-12-10T08:38+0000

2022-12-10T08:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102214/30/1022143088_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_6dd6bff33a7236344445129a540cc083.jpg

وذكر كلارك في مقال نشر على موقع "1945"، أن الولايات المتحدة ترى أن انتصار كييف يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية مع روسيا، وواشنطن لا تريد ذلك.وأضاف: "على حد تعبير بايدن، تريد أمريكا علاقات مستقرة من روسيا. ولذلك فإن انتصار أوكرانيا سيجعل ذلك شبه مستحيل".ولفت كلارك إلى أن روسيا قد حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية لحماية أراضيها، مشيرا إلى أن إدارة بايدن تريد تجنب ذلك.وتابع: "واشنطن بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الحالية لدعم كييف والتأكد من أن هذا الصراع لن يتصاعد إلى حرب نووية".كما حث كلارك الولايات المتحدة على البدء في الضغط على كييف لتقليل توقعاتها وأن تكون أكثر انفتاحا على محادثات السلام مع روسيا.يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مهمتها تتمثل في حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-يعد-بإمطار-أي-دولة-معتدية-بمئات-الصواريخ-1071027411.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن