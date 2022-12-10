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https://sputnikarabic.ae/20221210/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-عمليتي-إطلاق-نار-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-1071068966.html
مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المحظور في روسيا، نفذوا هجومين في منطقة خفض التصعيد... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T21:33+0000
2022-12-10T21:33+0000
أخبار سوريا اليوم
اتفاق "بوتين - أردوغان" حول إدلب
روسيا
العالم العربي
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موسكو- سبوتنيك. وقال جورافلوف، في بيان له يوم السبت، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عمليتين قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أن العمليتين سجلتا في محافظة إدلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20221109/منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-تتعرض-للهجوم-5-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1069966270.html
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أخبار سوريا اليوم, اتفاق "بوتين - أردوغان" حول إدلب, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, اتفاق "بوتين - أردوغان" حول إدلب, روسيا, العالم العربي

مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب

21:33 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا
الفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المحظور في روسيا، نفذوا هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة.
موسكو- سبوتنيك. وقال جورافلوف، في بيان له يوم السبت، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عمليتين قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أن العمليتين سجلتا في محافظة إدلب.
الفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تتعرض للهجوم 5 مرات
9 نوفمبر, 02:36 GMT
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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