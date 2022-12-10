https://sputnikarabic.ae/20221210/مصرع-شخص-وفقدان-12-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مبنى-سكني-في-بريطانيا-فيديو-1071049658.html
مصرع شخص وفقدان 12 آخرين إثر انفجار داخل مبنى سكني في بريطانيا... فيديو
مصرع شخص وفقدان 12 آخرين إثر انفجار داخل مبنى سكني في بريطانيا... فيديو
لقي شخص مصرعه فيما فُقد 12 آخرين على الأقل إثر انفجار لم تُعرف طبيعته بعد في مبنى سكني بجزيرة جيرسي الواقعة في القنال الإنجليزي. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T12:32+0000
2022-12-10T12:32+0000
2022-12-10T12:32+0000
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة في جزيرة جيرسي قولها: "تلقينا تقارير عن انفجار كبير في مبنى سكني حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم السبت.وأضافت الشرطة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، أسفر الانفجار عن وفاة شخص وفقد 12 آخرين على الأقل".وأوضحت أنه "تم نقل اثنين من الجرحى إلى المستشفى".وأكدت أن قوات الطوارئ ما زالت تبحث عن ناجين في مكان الحادث.ويقع المبنى الذي حدث فيه الانفجار بالقرب من المرفأ في سانت هيلير عاصمة الجزيرة.وجيرسي جزيرة تقع بالقنال الإنجليزي وتتبع التاج البريطاني لكن لها نظامها المالي والقانوني الخاص بها ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 100 ألف.
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مصرع شخص وفقدان 12 آخرين إثر انفجار داخل مبنى سكني في بريطانيا... فيديو
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لقي شخص مصرعه فيما فُقد 12 آخرين على الأقل إثر انفجار لم تُعرف طبيعته بعد في مبنى سكني بجزيرة جيرسي الواقعة في القنال الإنجليزي.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة في جزيرة جيرسي قولها: "تلقينا تقارير عن انفجار كبير في مبنى سكني حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم السبت.
وأضافت الشرطة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، أسفر الانفجار عن وفاة شخص وفقد 12 آخرين على الأقل".
وأوضحت أنه "تم نقل اثنين من الجرحى إلى المستشفى".
وأكدت أن قوات الطوارئ ما زالت تبحث عن ناجين في مكان الحادث.
ويقع المبنى الذي حدث فيه الانفجار بالقرب من المرفأ في سانت هيلير عاصمة الجزيرة.
وجيرسي جزيرة تقع بالقنال الإنجليزي وتتبع التاج البريطاني لكن لها نظامها المالي والقانوني الخاص بها ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 100 ألف.