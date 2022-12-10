https://sputnikarabic.ae/20221210/مصر-تعلن-عن-اتفاق-مع-السعودية-لحل-مشاكل-جاليات-البلدين-1071065323.html
مصر تعلن عن اتفاق مع السعودية لحل مشاكل جاليات البلدين
مصر تعلن عن اتفاق مع السعودية لحل مشاكل جاليات البلدين
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، التوصل لاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحل مشاكل جاليتي البلدين. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T19:55+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الهجرة المصرية بشأن نتائج زيارة الوزيرة سها جندي إلى المملكة والتي تضمنت لقاء أكبر جالية مصرية في الخارج وعدد من المسؤولين السعوديين، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وذكر البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لوضع آلية تواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجالية المصرية بالسعودية أو الجالية السعودية بمصر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية من الجانبين.وقال البيان إن الوزيرة اتفقت على تعاون الجهات المختصة من الجانبين المصري والسعودي في حال إيقاف أي من المواطنين المصريين وخضوعهم للتحقيق.وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على المساواة في المعاملة بين المصريين والسعوديين الموقوفين على ذمة قضايا مالية والسماح لهم بالسفر دون مانع قانوني.ولفت البيان إلى أن الوزيرة المصرية اتفقت على تقديم قائمة بأهم المشكلات والتحديات المتعلقة بحالات فردية للمصريين بالسعودية والتي بدأت تشهد حلول عاجلة من الجهات السعودية المسؤولة.
https://sputnikarabic.ae/20221129/السعودية-تمدد-أجل-وديعة-في-المركزي-المصري-بـ-5-مليارات-دولار-1070662415.html
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أخبار العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم
مصر تعلن عن اتفاق مع السعودية لحل مشاكل جاليات البلدين
19:55 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، التوصل لاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحل مشاكل جاليتي البلدين.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الهجرة المصرية بشأن نتائج زيارة الوزيرة سها جندي إلى المملكة والتي تضمنت لقاء أكبر جالية مصرية في الخارج وعدد من المسؤولين السعوديين، بحسب موقع "بوابة الأهرام"
.
وذكر البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لوضع آلية تواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجالية المصرية بالسعودية أو الجالية السعودية بمصر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية من الجانبين.
وقال البيان إن الوزيرة اتفقت على تعاون الجهات المختصة من الجانبين المصري والسعودي
في حال إيقاف أي من المواطنين المصريين وخضوعهم للتحقيق.
وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على المساواة في المعاملة بين المصريين والسعوديين الموقوفين على ذمة قضايا مالية والسماح لهم بالسفر دون مانع قانوني.
ولفت البيان إلى أن الوزيرة المصرية اتفقت على تقديم قائمة بأهم المشكلات والتحديات المتعلقة بحالات فردية للمصريين بالسعودية والتي بدأت تشهد حلول عاجلة من الجهات السعودية المسؤولة.