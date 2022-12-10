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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/مقتل-اثنين-وإصابة-عشرة-آخرين-في-قصف-أوكراني-لمركز-ترفيهي-بميليتوبول-1071070191.html
مقتل اثنين وإصابة عشرة آخرين في قصف أوكراني لمركز ترفيهي بميليتوبول
مقتل اثنين وإصابة عشرة آخرين في قصف أوكراني لمركز ترفيهي بميليتوبول
أصيب عشرة أشخاص في القصف الأوكراني لمركز ترفيهي في مدينة ميليتوبول ودُمر المركز بالكامل، حسبما قال رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه يفغيني باليتسكي. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T22:32+0000
2022-12-10T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
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وأكد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية، أن أنظمة الدفاع الجوي في المدينة فُعلت، وأُسقط صاروخان أوكرانيان، بينما أصاب الباقي أهدافه.وقال روغوف على تلغرام، إنه وفقا للبيانات الأولية، قتل شخصان بينما أصيب اثنان آخران.وحدد أن القوات الأوكرانية قامت بأربع ضربات مستهدفة منطقة كوخ في ضواحي ميليتوبول.وكشف باليتسكي أن "المركز الترفيهي دُمر تمامًا، حيث كان الناس المدنيون يتناولون العشاء وكان الموظفون في الخدمة مساء السبت. ووفقا للبيانات الأولية، هناك قتيلان وعشرة جرحى".من ناحية أخرى، قالت السلطات الصحية الإقليمية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل في حالة حرجة في مستشفى ميليتوبول.وقالت دائرة الصحة بزابوروجيه على تلغرام، "بحسب المعلومات الأولية، نتيجة قصف البنى التحتية المدنية في مدينة ميليتوبول، أصيب مدنيان: قتل شخصان وجرح 3 أشخاص".
https://sputnikarabic.ae/20221210/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أوديسا-1071039557.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا

مقتل اثنين وإصابة عشرة آخرين في قصف أوكراني لمركز ترفيهي بميليتوبول

22:32 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا
جندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Алексей Майшев
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أصيب عشرة أشخاص في القصف الأوكراني لمركز ترفيهي في مدينة ميليتوبول ودُمر المركز بالكامل، حسبما قال رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه يفغيني باليتسكي.
وأكد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية، أن أنظمة الدفاع الجوي في المدينة فُعلت، وأُسقط صاروخان أوكرانيان، بينما أصاب الباقي أهدافه.
وقال روغوف على تلغرام، إنه وفقا للبيانات الأولية، قتل شخصان بينما أصيب اثنان آخران.
وقال يفغيني باليتسكي على حسابه بتليغرام، "اليوم، في حوالي الساعة 9 مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) على مشارف ميليتوبول، تم تنفيذ قصف بالمدفعية بواسطة صواريخ هيمارس، وفُعل الدفاع الجوي وأسقط صاروخين، ووصلت أربعة إلى هدفها. مضيفا "كان الهدف البنية التحتية المدنية لمدينة سلمية".
وحدد أن القوات الأوكرانية قامت بأربع ضربات مستهدفة منطقة كوخ في ضواحي ميليتوبول.
وكشف باليتسكي أن "المركز الترفيهي دُمر تمامًا، حيث كان الناس المدنيون يتناولون العشاء وكان الموظفون في الخدمة مساء السبت. ووفقا للبيانات الأولية، هناك قتيلان وعشرة جرحى".
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
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من ناحية أخرى، قالت السلطات الصحية الإقليمية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل في حالة حرجة في مستشفى ميليتوبول.
وقالت دائرة الصحة بزابوروجيه على تلغرام، "بحسب المعلومات الأولية، نتيجة قصف البنى التحتية المدنية في مدينة ميليتوبول، أصيب مدنيان: قتل شخصان وجرح 3 أشخاص".
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