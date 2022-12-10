https://sputnikarabic.ae/20221210/مقتل-مراهقة-إثر-إطلاق-نار-اندلع-بسبب-هزيمة-البرازيل-في-المونديال-1071044526.html
مقتل مراهقة إثر إطلاق نار اندلع بسبب هزيمة البرازيل في المونديال
مقتل مراهقة إثر إطلاق نار اندلع بسبب هزيمة البرازيل في المونديال
لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما مصرعها إثر إطلاق نار قرب مركز تجاري في بلدية باريتوس بولاية ساو باولو البرازيلية، عقب هزيمة منتخب بلاده البرازيل في ربع نهائي... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:48+0000
2022-12-10T10:48+0000
2022-12-10T10:48+0000
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
رياضة
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وقالت بوابة "uol.com.br" البرازيلية، نقلا عن السلطات الأمنية، إن شجارا اندلع في قاعة تناول الطعام في المركز التجاري، تطور لاحقا إلى اشتباك جماعي امتد إلى خارج المبنى.وبعد فترة وجيزة، أطلق العديد من المشاركين في الاشتباك النار من سياراتهم على أشخاص كانوا يقفون قرب المركز التجاري، ما أسفر عن مقتل فتاة متأثرة بإصابتها بطلق ناري، كما أصيبت صديقتها إصابة خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى بسبب ثقب في الرئة، فيما فر المسلحون من مكان الحادث وتبحث الشرطة عنهم.وغادر المنتخب البرازيلي، مونديال 2022، أمس الجمعة، بعد هزيمته أمام نظيره الكرواتي في ربع نهائي البطولة.وفازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، لتستعد بذلك لخوض مباراة نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين أو هولندا، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وانتهت مباراة كرواتيا والبرازيل بالتعادل (1-1) بعد الوقت الإضافي، وذلك بعدما ألغى الكرواتي، برونو بيتكوفيتش، هدف نيمار في بداية اللقاء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
مقتل مراهقة إثر إطلاق نار اندلع بسبب هزيمة البرازيل في المونديال
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لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما مصرعها إثر إطلاق نار قرب مركز تجاري في بلدية باريتوس بولاية ساو باولو البرازيلية، عقب هزيمة منتخب بلاده البرازيل في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وقالت بوابة
"uol.com.br" البرازيلية، نقلا عن السلطات الأمنية، إن شجارا اندلع في قاعة تناول الطعام في المركز التجاري، تطور لاحقا إلى اشتباك جماعي امتد إلى خارج المبنى.
وبعد فترة وجيزة، أطلق العديد من المشاركين في الاشتباك النار من سياراتهم على أشخاص كانوا يقفون قرب المركز التجاري، ما أسفر عن مقتل فتاة متأثرة بإصابتها بطلق ناري، كما أصيبت صديقتها إصابة خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى بسبب ثقب في الرئة، فيما فر المسلحون من مكان الحادث وتبحث الشرطة عنهم.
وغادر المنتخب البرازيلي
، مونديال 2022، أمس الجمعة، بعد هزيمته أمام نظيره الكرواتي في ربع نهائي البطولة.
وفازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، لتستعد بذلك لخوض مباراة نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين أو هولندا، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وانتهت مباراة كرواتيا والبرازيل بالتعادل (1-1) بعد الوقت الإضافي، وذلك بعدما ألغى الكرواتي، برونو بيتكوفيتش، هدف نيمار في بداية اللقاء.