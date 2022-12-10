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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/مقتل-مراهقة-إثر-إطلاق-نار-اندلع-بسبب-هزيمة-البرازيل-في-المونديال-1071044526.html
مقتل مراهقة إثر إطلاق نار اندلع بسبب هزيمة البرازيل في المونديال
مقتل مراهقة إثر إطلاق نار اندلع بسبب هزيمة البرازيل في المونديال
لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما مصرعها إثر إطلاق نار قرب مركز تجاري في بلدية باريتوس بولاية ساو باولو البرازيلية، عقب هزيمة منتخب بلاده البرازيل في ربع نهائي... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:48+0000
2022-12-10T10:48+0000
بطولة كأس العالم 2022
مجتمع
رياضة
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وقالت بوابة "uol.com.br" البرازيلية، نقلا عن السلطات الأمنية، إن شجارا اندلع في قاعة تناول الطعام في المركز التجاري، تطور لاحقا إلى اشتباك جماعي امتد إلى خارج المبنى.وبعد فترة وجيزة، أطلق العديد من المشاركين في الاشتباك النار من سياراتهم على أشخاص كانوا يقفون قرب المركز التجاري، ما أسفر عن مقتل فتاة متأثرة بإصابتها بطلق ناري، كما أصيبت صديقتها إصابة خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى بسبب ثقب في الرئة، فيما فر المسلحون من مكان الحادث وتبحث الشرطة عنهم.وغادر المنتخب البرازيلي، مونديال 2022، أمس الجمعة، بعد هزيمته أمام نظيره الكرواتي في ربع ‏نهائي البطولة.‏وفازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، لتستعد بذلك لخوض مباراة نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين أو هولندا، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وانتهت مباراة كرواتيا والبرازيل بالتعادل (1-1) بعد الوقت الإضافي، وذلك بعدما ألغى الكرواتي، برونو بيتكوفيتش، هدف نيمار في بداية اللقاء.
سبوتنيك عربي
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مجتمع, رياضة
مجتمع, رياضة

مقتل مراهقة إثر إطلاق نار اندلع بسبب هزيمة البرازيل في المونديال

10:48 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev / الانتقال إلى بنك الصورمشجعو المنتخب البرازيلي قبل بدء مباراة البرازيل وسويسرا في روستوف على الدون.
مشجعو المنتخب البرازيلي قبل بدء مباراة البرازيل وسويسرا في روستوف على الدون. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
/
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لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما مصرعها إثر إطلاق نار قرب مركز تجاري في بلدية باريتوس بولاية ساو باولو البرازيلية، عقب هزيمة منتخب بلاده البرازيل في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وقالت بوابة "uol.com.br" البرازيلية، نقلا عن السلطات الأمنية، إن شجارا اندلع في قاعة تناول الطعام في المركز التجاري، تطور لاحقا إلى اشتباك جماعي امتد إلى خارج المبنى.
وبعد فترة وجيزة، أطلق العديد من المشاركين في الاشتباك النار من سياراتهم على أشخاص كانوا يقفون قرب المركز التجاري، ما أسفر عن مقتل فتاة متأثرة بإصابتها بطلق ناري، كما أصيبت صديقتها إصابة خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى بسبب ثقب في الرئة، فيما فر المسلحون من مكان الحادث وتبحث الشرطة عنهم.
وغادر المنتخب البرازيلي، مونديال 2022، أمس الجمعة، بعد هزيمته أمام نظيره الكرواتي في ربع ‏نهائي البطولة.‏
وفازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، لتستعد بذلك لخوض مباراة نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين أو هولندا، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وانتهت مباراة كرواتيا والبرازيل بالتعادل (1-1) بعد الوقت الإضافي، وذلك بعدما ألغى الكرواتي، برونو بيتكوفيتش، هدف نيمار في بداية اللقاء.
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