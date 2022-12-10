https://sputnikarabic.ae/20221210/منتخب-المغرب-يكتب-التاريخ-ويتأهل-لقبل-نهائي-كأس-العالم-1071060649.html
منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"
منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"
دخل المنتخب المغربي لكرة القدم التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022". 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T17:08+0000
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تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
https://sputnikarabic.ae/20221210/رونالدو-على-مقاعد-البدلاء-في-مباراة-البرتغال-والمغرب-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-2022-1071055372.html
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أخبار المغرب اليوم, البرتغال, منتخب البرتغال الوطني
أخبار المغرب اليوم, البرتغال, منتخب البرتغال الوطني
منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"
17:08 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
دخل المنتخب المغربي لكرة القدم التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".
تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
وكان المنتخب المغربي
قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.
يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.
وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي
يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.