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منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/منتخب-المغرب-يكتب-التاريخ-ويتأهل-لقبل-نهائي-كأس-العالم-1071060649.html
منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"
منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"
دخل المنتخب المغربي لكرة القدم التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022". 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T17:08+0000
2022-12-10T17:15+0000
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تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
https://sputnikarabic.ae/20221210/رونالدو-على-مقاعد-البدلاء-في-مباراة-البرتغال-والمغرب-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-2022-1071055372.html
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أخبار المغرب اليوم, البرتغال, منتخب البرتغال الوطني
أخبار المغرب اليوم, البرتغال, منتخب البرتغال الوطني

منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم "قطر 2022"

17:08 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 10.12.2022)
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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يتبع
دخل المنتخب المغربي لكرة القدم التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".
تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022‏
15:21 GMT
وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.
يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.
وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
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