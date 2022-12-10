https://sputnikarabic.ae/20221210/منع-مؤقت-للشاحنات-التي-تزيد-حمولتها-عن-15-طن-من-عبور-جسر-القرم-1071051590.html
منع مؤقت للشاحنات التي تزيد حمولتها عن 1.5 طن من عبور جسر القرم
منع مؤقت للشاحنات التي تزيد حمولتها عن 1.5 طن من عبور جسر القرم
صرحت وزارة النقل الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن المركبات التي تزيد حمولتها عن 1.5 طن لن يُسمح لها مؤقتا بعبور جسر القرم اعتبارا من يوم غد، الأحد. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T13:38+0000
2022-12-10T13:38+0000
2022-12-10T13:39+0000
العالم
روسيا
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وأوضحت الوزارة: "من الساعة 00:00 يوم 11 ديسمبر [21:00 بتوقيت غرينتش ، 10 ديسمبر] ، 2022 (ليلة السبت إلى الأحد) ، يجب على سائقي الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 1.5 طن... عند عبور مضيق كيرتش اختر طريقا بريا بديلا للسفر أو استخدم معبرا. وسيتم حظر هذه المركبات مؤقتا من عبور جسر القرم".وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن رفع القيود في وقت لاحق، مضيفة أن حركة مرور السيارات والحافلات على الجسر ستتم كالمعتاد.وفي 8 أكتوبر، انفجرت شاحنة على جسر القرم، مما تسبب في اشتعال النار في سبعة خزانات وقود في قطار شحن. وقتل أربعة أشخاص في الهجوم. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانفجار بأنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.
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العالم, روسيا
منع مؤقت للشاحنات التي تزيد حمولتها عن 1.5 طن من عبور جسر القرم
13:38 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 13:39 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة النقل الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن المركبات التي تزيد حمولتها عن 1.5 طن لن يُسمح لها مؤقتا بعبور جسر القرم اعتبارا من يوم غد، الأحد.
وأوضحت الوزارة: "من الساعة 00:00 يوم 11 ديسمبر [21:00 بتوقيت غرينتش ، 10 ديسمبر] ، 2022 (ليلة السبت إلى الأحد) ، يجب على سائقي الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 1.5 طن... عند عبور مضيق كيرتش اختر طريقا بريا بديلا للسفر أو استخدم معبرا. وسيتم حظر هذه المركبات مؤقتا من عبور جسر القرم".
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن رفع القيود في وقت لاحق، مضيفة أن حركة مرور السيارات والحافلات على الجسر ستتم كالمعتاد.
وفي 8 أكتوبر، انفجرت شاحنة على جسر القرم، مما تسبب في اشتعال النار في سبعة خزانات وقود في قطار شحن. وقتل أربعة أشخاص في الهجوم. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانفجار بأنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.