https://sputnikarabic.ae/20221210/موسكو-تطالب-السلطات-الفنلندية-بتقديم-المتورطين-في-حرق-العلم-الروسي-للعدالة-1071050781.html
موسكو تطالب السلطات الفنلندية بتقديم المتورطين في حرق العلم الروسي للعدالة
موسكو تطالب السلطات الفنلندية بتقديم المتورطين في حرق العلم الروسي للعدالة
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو تطالب السلطات الفنلندية بتقديم الأشخاص الذين أحرقوا العلم الروسي خلال مسيرات حاشدة في هلسنكي في أوائل... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T12:59+0000
2022-12-10T12:59+0000
2022-12-10T12:59+0000
روسيا
العدالة
فلندا
رفع العلم الروسي
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وفقا للخارجية الروسية، ففي 6 ديسمبر، خلال المواكب الجماهيرية التي أقيمت في هلسنكي، والتي تزامنت مع عيد استقلال فنلندا، "أحرقت مجموعة من الأشخاص علم دولة روسيا الاتحادية".وقالت الوزارة: "في هذا الصدد، تم اتخاذ إجراء دبلوماسي تجاه الجانب الفنلندي من خلال وزارة الخارجية الروسية، ذكر خلاله أن مثل هذه الإجراءات تعتبر في موسكو عملاً غير مسبوق وغير مقبول من أعمال تدنيس رمز الدولة لبلدنا".وأضافت وزارة الخارجية: "لقد طُلب من السلطات الفنلندية تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة واتخاذ إجراءات لمنع مثل هذه الحيل المتطرفة من الحدوث في المستقبل".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العدالة, فلندا, رفع العلم الروسي
روسيا, العدالة, فلندا, رفع العلم الروسي
موسكو تطالب السلطات الفنلندية بتقديم المتورطين في حرق العلم الروسي للعدالة
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو تطالب السلطات الفنلندية بتقديم الأشخاص الذين أحرقوا العلم الروسي خلال مسيرات حاشدة في هلسنكي في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى العدالة.
وفقا للخارجية الروسية، ففي 6 ديسمبر، خلال المواكب الجماهيرية التي أقيمت في هلسنكي، والتي تزامنت مع عيد استقلال فنلندا، "أحرقت مجموعة من الأشخاص علم دولة روسيا الاتحادية".
وقالت الوزارة: "في هذا الصدد، تم اتخاذ إجراء دبلوماسي تجاه الجانب الفنلندي من خلال وزارة الخارجية الروسية، ذكر خلاله أن مثل هذه الإجراءات تعتبر في موسكو عملاً غير مسبوق وغير مقبول من أعمال تدنيس رمز الدولة لبلدنا".
وأضافت وزارة الخارجية: "لقد طُلب من السلطات الفنلندية تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة واتخاذ إجراءات لمنع مثل هذه الحيل المتطرفة من الحدوث في المستقبل".