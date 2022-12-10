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https://sputnikarabic.ae/20221210/ميدفيديف-يتطلع-لوصول-المغرب-لنهائي-خال-من-الأعداء-1071063597.html
ميدفيديف يتطلع لوصول المغرب لنهائي "خال من الأعداء"
ميدفيديف يتطلع لوصول المغرب لنهائي "خال من الأعداء"
أفصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عن أمانيه بمشاهدة المنتخب المغربي يلعب نهائي كأس العالم. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T18:50+0000
2022-12-10T18:59+0000
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وكتب ميدفيديف عبر قناته في "تليغرام" اليوم السبت: "فيما يتعلق بكرة القدم.، ستكون المباراة النهائية رائعة من دون الدول المعادية".ودخل المنتخب المغربي لكرة القدم التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".وتغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
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أخبار المغرب اليوم, روسيا, رياضة
أخبار المغرب اليوم, روسيا, رياضة

ميدفيديف يتطلع لوصول المغرب لنهائي "خال من الأعداء"

18:50 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 18:59 GMT 10.12.2022)
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف لدى دخوله إلى سيارة الليموزين "أوروس" (مشروه كورتيج)، 15 يناير/ كانون الثاني 2019
رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف لدى دخوله إلى سيارة الليموزين أوروس (مشروه كورتيج)، 15 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Dmitry Astakhov
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أفصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عن أمانيه بمشاهدة المنتخب المغربي يلعب نهائي كأس العالم.
وكتب ميدفيديف عبر قناته في "تليغرام" اليوم السبت: "فيما يتعلق بكرة القدم.، ستكون المباراة النهائية رائعة من دون الدول المعادية".

ثم أرفق هذه العبارة بسيناريو النهائي الذي يجمع الدول غير المعادية التي قصدها "الأرجنتين - المغرب".

ودخل المنتخب المغربي لكرة القدم التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".
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وتغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
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