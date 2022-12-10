https://sputnikarabic.ae/20221210/نادي-الأسير-إسرائيل-تعتقل-6500-فلسطيني-منذ-مطلع-2022-1071060517.html

نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 6500 فلسطيني منذ مطلع 2022

نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 6500 فلسطيني منذ مطلع 2022

كشف "نادي الأسير" الفلسطيني وهو منظمة غير حكومية، اليوم السبت، عن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T17:12+0000

2022-12-10T17:12+0000

2022-12-10T17:12+0000

أخبار العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101367/82/1013678274_0:136:5008:2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9.jpg

جاء ذلك في تقرير نشره النادي بحسابه في موقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وجاء في البيان أن إسرائيل اعتقلت منذ مطلع عام 2022 نحو 6500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.وأوضح البيان أن من بين حالات الاعتقال "153 من النساء، و811 طفلاً"، بعضهم أفرج عنه.كما صدر 2134 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين، خلال الفترة نفسها.وذكر بيان النادي أنه في الوقت الحالي ما زال هناك 4700 أسير وأسيرة محتجزين في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، من بينهم 34 أسيرة، و150 طفلا وقاصرا، و835 معتقلا إداريا.وفي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يحيي العالم "يوم حقوق الإنسان"، وهو اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم