https://sputnikarabic.ae/20221210/نادي-الأسير-إسرائيل-تعتقل-6500-فلسطيني-منذ-مطلع-2022-1071060517.html
نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 6500 فلسطيني منذ مطلع 2022
نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 6500 فلسطيني منذ مطلع 2022
كشف "نادي الأسير" الفلسطيني وهو منظمة غير حكومية، اليوم السبت، عن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T17:12+0000
2022-12-10T17:12+0000
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أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في تقرير نشره النادي بحسابه في موقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وجاء في البيان أن إسرائيل اعتقلت منذ مطلع عام 2022 نحو 6500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.وأوضح البيان أن من بين حالات الاعتقال "153 من النساء، و811 طفلاً"، بعضهم أفرج عنه.كما صدر 2134 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين، خلال الفترة نفسها.وذكر بيان النادي أنه في الوقت الحالي ما زال هناك 4700 أسير وأسيرة محتجزين في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، من بينهم 34 أسيرة، و150 طفلا وقاصرا، و835 معتقلا إداريا.وفي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يحيي العالم "يوم حقوق الإنسان"، وهو اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.
https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 6500 فلسطيني منذ مطلع 2022
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كشف "نادي الأسير" الفلسطيني وهو منظمة غير حكومية، اليوم السبت، عن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري.
جاء ذلك في تقرير نشره النادي بحسابه في موقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن إسرائيل اعتقلت منذ
مطلع عام 2022 نحو 6500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.
وأوضح البيان أن من بين حالات الاعتقال "153 من النساء، و811 طفلاً"، بعضهم أفرج عنه.
كما صدر 2134 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين فلسطينيين، خلال الفترة نفسها.
وذكر بيان النادي أنه في الوقت الحالي ما زال هناك 4700 أسير وأسيرة محتجزين في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، من بينهم 34 أسيرة، و150 طفلا وقاصرا، و835 معتقلا إداريا.
وفي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يحيي العالم "يوم حقوق الإنسان"، وهو اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.