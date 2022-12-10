https://sputnikarabic.ae/20221210/نجوم-المنتخب-المغربي-الذين-دخلوا-التاريخ-في-مونديال-قطر-2020-1071067092.html

نجوم المنتخب المغربي الذين دخلوا التاريخ في مونديال قطر 2020

نجوم المنتخب المغربي الذين دخلوا التاريخ في مونديال قطر 2020

حقق منتخب المغرب لكرة القدم انجازا تاريخيا بتأهله لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كأول أول منتخب إفريقي وعربي يصل لنصف نهائي كأس العالم. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأشارت تقارير إلى أن القيمة السوقية للمنتخب المغربي لكرة القدم تبلغ 241.1 مليون يورو، ليكون الأعلى بين المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم في قطر 2022، ورغم ذلك يبقى المنتخب الأقل قيمة سوقية بين المنتخبات المتأهلة للربع النهائي، فقيمة المنتخب الإنجليزي تقدر بـ1.2 مليار يورو، والبرازيلي بـ1.14 مليار أورو، والمنتخب الفرنسي تبلغ قيمته السوقية 1.03 مليار يورو.والمنتخب المغربي هو أول فريق عربي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، والمنتخبات الأفريقية الثلاثة التي وصلت إلى ربع النهائي ودعت البطولة ولم تتمكن من تجاوزه لتصل إلى نصف النهائي كما فعلت المغرب الليلة أمام البرتغال، حيث خرج من هذا الدور الكاميرون في بطولة 1990 والسنغال في بطولة 2002 وكذلك غانا 2010.وما كان لهذا الإنجاز أن يحدث لولا فريق بذل الكثير من الجهد وصدق حلمه في الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال الذي كانت أدواره النهائية دائما بعيده عن العرب والأفارقة، وعلى رأس هذا المنتخب يأتي وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي، وهو لاعب كرة سابق لعب للمنتخب ما بين عامي 2001–2009، ودرب أندية الفتح الرباطي، والدحيل القطري، والوداد الرياضي، قبل أن يدرب المنتخب الوطني قبل أشهر من انطلاق المونديال، ويحقق معه انجازا كبيرا على كل المستويات.في قائمة الفريق جاء ياسين بونو (30 عاما) الذي خاض 50 مباراة دولية، وأصبح أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية في نسخة واحدة من كأس العالم. ويلعب بونو منذ 2020 في نادي إشبيلية الإسباني، وحصل على جائزة رجل المباراة أمام البرتغال، وكذلك حصل على نفس الجائزة في المباراة السابقة أمام إسبانيا.ومن بين نجوم المنتخب المغربي يوسف النصيري (25 عاما) لاعب فريق أشبلية الإسباني، وهو من سجل هدف الفوز على البرتغال ليصبح "أسود الأطلس" أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.ومن نجوم المغرب أيضا حكيم زياش (29 عاما) ويلعب في نادي تشيلسي الإنجليزي، وسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في مبارة كندا في دور المجموعات.ويأتي أشرف حكيمي (24 عاما) كأحد أبطال منتخب أسود الأطلسي، وأحد نجوم نادي باريس سان جيرمان، وأيضا نصير مزراوي (25 عاما) نجم نادي بايرن ميونيخ، وكذلك اللاعب سوفيان امرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي.ويتلقي المغرب نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي آملا في أن يحقق المفاجأة الكبرى ويصعد إلى نصف النهائي.

https://sputnikarabic.ae/20221210/الاتحاد-العربي-لكرة-القدم-يعلق-على-تأهل-المغرب-للمربع-الذهبي-في-مونديال-قطر-2022-1071066674.html

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