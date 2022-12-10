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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/نيبينزيا-موسكو-تأسف-على-عدم-إدانة-الأمم-المتحدة-لضربات-كييف-على-دونيتسك-1071039729.html
نيبينزيا: موسكو تأسف على عدم إدانة الأمم المتحدة لضربات كييف على دونيتسك
نيبينزيا: موسكو تأسف على عدم إدانة الأمم المتحدة لضربات كييف على دونيتسك
صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو تأسف على عدم إدانة الأمانة العامة للأمم المتحدة لكيف بسبب ضرباتها الأخيرة على جمهورية... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T04:24+0000
2022-12-10T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إدانة
منظمة الأمم المتحدة
هجمات
كييف
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وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن "في الأسابيع الأخيرة، وقعت مذبحة حقيقية في دونيتسك باستخدام أسلحة غربية. وبتحريض من دول غربية، يحاول المعاقبون الأوكرانيون هدم المدينة بالأرض حرفيا".وأضاف أن "قصف إجرامي آخر حدث هذا الصباح. قصفت أماكن الإزدحام الشديد في ساعة الذروة مما أدى إلى خسائر بشرية ودمار كبيرة ... نأسف لأن مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لم يتجرأوا على إدانة قصف دونيتسك، على الرغم من أنهم يتحدثون باستمرار عن الضربات على الأراضي الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20221209/نيبينزيا-ارتفاع-حجم-تهريب-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-لدول-ثالثة-1071038526.html
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روسيا, إدانة, منظمة الأمم المتحدة, هجمات, كييف
روسيا, إدانة, منظمة الأمم المتحدة, هجمات, كييف

نيبينزيا: موسكو تأسف على عدم إدانة الأمم المتحدة لضربات كييف على دونيتسك

04:24 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورطواقم من وزارة حالات الطوارئ يزيلون آثار قصف أوكراني
طواقم من وزارة حالات الطوارئ يزيلون آثار قصف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو تأسف على عدم إدانة الأمانة العامة للأمم المتحدة لكيف بسبب ضرباتها الأخيرة على جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن "في الأسابيع الأخيرة، وقعت مذبحة حقيقية في دونيتسك باستخدام أسلحة غربية. وبتحريض من دول غربية، يحاول المعاقبون الأوكرانيون هدم المدينة بالأرض حرفيا".
وبحسب قوله، فإن الضربات اليومية المتواصلة على المناطق السكنية حيث لا توجد ولا يمكن أن تكون أهدافا عسكرية، تطبق بقوة.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نيبينزيا: ارتفاع حجم تهريب الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا لدول ثالثة
أمس, 23:35 GMT
وأضاف أن "قصف إجرامي آخر حدث هذا الصباح. قصفت أماكن الإزدحام الشديد في ساعة الذروة مما أدى إلى خسائر بشرية ودمار كبيرة ... نأسف لأن مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لم يتجرأوا على إدانة قصف دونيتسك، على الرغم من أنهم يتحدثون باستمرار عن الضربات على الأراضي الأوكرانية".
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه04:29 GMT
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