https://sputnikarabic.ae/20221210/نيبينزيا-موسكو-تأسف-على-عدم-إدانة-الأمم-المتحدة-لضربات-كييف-على-دونيتسك-1071039729.html
نيبينزيا: موسكو تأسف على عدم إدانة الأمم المتحدة لضربات كييف على دونيتسك
نيبينزيا: موسكو تأسف على عدم إدانة الأمم المتحدة لضربات كييف على دونيتسك
صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو تأسف على عدم إدانة الأمانة العامة للأمم المتحدة لكيف بسبب ضرباتها الأخيرة على جمهورية... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T04:24+0000
2022-12-10T04:24+0000
2022-12-10T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إدانة
منظمة الأمم المتحدة
هجمات
كييف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062883391_0:5:3298:1860_1920x0_80_0_0_3f67b58a3be05746f5a3bc34d4675c2f.jpg
وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن "في الأسابيع الأخيرة، وقعت مذبحة حقيقية في دونيتسك باستخدام أسلحة غربية. وبتحريض من دول غربية، يحاول المعاقبون الأوكرانيون هدم المدينة بالأرض حرفيا".وأضاف أن "قصف إجرامي آخر حدث هذا الصباح. قصفت أماكن الإزدحام الشديد في ساعة الذروة مما أدى إلى خسائر بشرية ودمار كبيرة ... نأسف لأن مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لم يتجرأوا على إدانة قصف دونيتسك، على الرغم من أنهم يتحدثون باستمرار عن الضربات على الأراضي الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20221209/نيبينزيا-ارتفاع-حجم-تهريب-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-لدول-ثالثة-1071038526.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062883391_352:0:3081:2047_1920x0_80_0_0_86b2cc5f3396dd35f0b06c07a67750b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إدانة, منظمة الأمم المتحدة, هجمات, كييف
روسيا, إدانة, منظمة الأمم المتحدة, هجمات, كييف
نيبينزيا: موسكو تأسف على عدم إدانة الأمم المتحدة لضربات كييف على دونيتسك
تابعنا عبر
صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو تأسف على عدم إدانة الأمانة العامة للأمم المتحدة لكيف بسبب ضرباتها الأخيرة على جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن "في الأسابيع الأخيرة، وقعت مذبحة حقيقية في دونيتسك باستخدام أسلحة غربية. وبتحريض من دول غربية، يحاول المعاقبون الأوكرانيون هدم المدينة بالأرض حرفيا".
وبحسب قوله، فإن الضربات اليومية المتواصلة على المناطق السكنية حيث لا توجد ولا يمكن أن تكون أهدافا عسكرية، تطبق بقوة.
وأضاف أن "قصف إجرامي آخر حدث هذا الصباح. قصفت أماكن الإزدحام الشديد في ساعة الذروة مما أدى إلى خسائر بشرية ودمار كبيرة ... نأسف لأن مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لم يتجرأوا على إدانة قصف دونيتسك، على الرغم من أنهم يتحدثون باستمرار عن الضربات على الأراضي الأوكرانية".