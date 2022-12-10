https://sputnikarabic.ae/20221210/واشنطن-تؤكد-دعمها-لجهود-المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-من-أجل-الوصول-للانتخابات-1071049985.html

واشنطن تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات

واشنطن تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، من أجل الوصول للانتخابات. 10.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-10T12:44+0000

2022-12-10T12:44+0000

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أخبار ليبيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر "تويتر": "كان من دواعي سروري لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي. نحن ندعم بشكل كامل جهوده في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات. كما نكرر رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية.وكان المجلس الرئاسي الليبي، أعلن الخميس الماضي، طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن "المبادرة التي طرحها تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني"، ستنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باتيلي".وحسب البيان، فإن "المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية